▲ 【Apple Car】蘋果調任M1晶片工程高層負責「新項目」 疑為Apple Car鋪路？

蘋果（美﹕AAPL）今天（26日）公布人事調動，現任蘋果硬件工程高級副總裁Dan Riccio將被調派至負責「新項目」，John Ternus將接替硬件工程高級副總裁一職。蘋果並未有透露該項「新項目」的內容，外界猜測，Dan Riccio或將負責早前市場消息流傳的蘋果首款電動車Apple Car。

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蘋果在聲明中表示，Dan Riccio在2001年加入蘋果的產品設計部，其後轉去硬件工程部門，在該部門任職超過20年。Dan Riccio亦曾負責研發蘋果M1晶片、Airpods Max、iPhone12等重要項目。

Dan Riccio表示，他很榮幸可以在蘋果一直服務多年，是次人事變動反映蘋果「是時候要改變」。他將會繼續專注為蘋果創造「新產品」。

在聲明中，蘋果回顧公司過往歷史，指自1984年公司推出麥金塔電腦（Macintosh）起，蘋果一直推動創新，分別推出iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV等產品，並提到蘋果在App Store、Apple Music、Apple Pay和iCloud等服務一直「尋求突破」。

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疑接棒Bob Mansfield負責Apple Car

外媒報道，Dan Riccio此項人事變動聲明跟他的上一任蘋果硬件工程高級副總裁Bob Mansfield在2012年6月發表的聲明內容非常類近。當時Bob Mansfield宣佈退休，由Dan Riccio接替其原有職位，但在4個月後，蘋果宣佈Bob Mansfield 將會帶領新組織研究一項雄心壯志的計劃（ambitious plans），當時蘋果亦未有說明該計劃內容，僅表示當中會包含研究半導體晶片的團隊。

隨後外媒報道，Bob Mansfield所帶領的項目正是蘋果的自動駕駛技術「泰坦計劃」（Project Titan）。直到上年12月，蘋果表示將泰坦計劃交給頂級AI專家John Giannandrea領導，而在同月，外媒報道Bob Mansfield已「完全退出蘋果的工作」。若以上述事件的時間點來看，Bob Mansfield在12月退出「泰坦計劃」後，「泰坦計劃」缺少在硬件工程擔任領導角色的專家。因此有外界人士猜測，Dan Riccio或被調派至「泰坦計劃」項目，負責研發蘋果首款電動車。

蘋果聲明全文﹕連結

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編輯﹕賴奕羚