【調整貨幣政策？】中國央行貨幣政策委員會委員馬駿　泡沫顯現政策需適度轉向

股市牛市沖天，終於引起財金專家的關注。中國央行貨幣政策委員會委員馬駿在研討會上稱，國內槓桿率上升得非常快，要求貨幣政策開始調整。去年首三季中國宏觀槓桿率上升25個百分點，為2009年以來最大升幅，這將會導致未來的金融風險。

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他表示，有些領域的泡沫已經顯現。例如在經濟增速下降的情況下出現股市牛市，不可能與貨幣無關。上海、深圳房價漲了不少，亦跟流動性和槓桿率變化有關。

「未來情況是否加劇，取決於今年貨幣政策要不要進行適度轉向。如果不轉向，這些問題肯定會繼續，會導致中長期更大的經濟、金融風險。」馬駿說。

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另外，他表示中國應永久性取消GDP增長目標，以穩定就業和控制通脹作為宏觀政策的目標。如此，可避免地方為追求增長目標，加大隱性債務的風險及虛報增速的問題。

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記者：林衛