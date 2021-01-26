【限聚令延長】限聚令晚市禁堂食再延一周至2月3日　政府周四起恢復基本服務

▲ 林鄭月娥認為佐敦封區檢測有成效，料再有封區檢測時會突襲式進行

港府最新公布，延長已實行多時的社交距離措施7日，包括二人限聚令、晚市禁堂食安排，意味限聚令等最新措施期限於2月3日才到期。另外，政府發言人宣布，由周四（28日）起，政府部門除了會繼續提供緊急和必須的公共服務外，亦會恢復部分基本公共服務。

行政長官林鄭月娥在行政會議前稱，佐敦禁足令受限區域檢測整體有成效，44小時間完成檢測約7000人，發現13個隱性感染個案，相當於0.17%，較去年自願檢測成效更高。她指，至今發現超過200人在禁足區域未進行強制檢測，當局已作出跟進，會按情況研究是否需要作出執法行動。林鄭月娥認為，下次禁足強制檢測「有用時會用」，希望做到「突襲式」效果。

圖看現有限聚令主要安排

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林鄭月娥早前指，目前在全港分3個層次強制檢測：

第一層次是同一座大廈有兩個不相關的確診個案，目前已有約100座大廈因此實行強制檢測

第二層次是在較高風險指定區域，當有發現一座樓宇有一個確診就需要強制檢測，目前在佐敦、深水埗實行，預告將會增加幾個指定區域

第三層次是以禁足的安排，要求區域內人士必須接受檢測，會視乎確診情況、附近環境決定。

林鄭月娥承認是次「封區」檢測行動消息提出流出，會研究加快行動。

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編輯：麥德銘