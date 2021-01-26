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【東京奧運】東京奧運官方Twitter突消失　竟是「生日日期」惹的禍？

科技 10:16 2021/01/26

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早前東京奧運官方Twitter內的頭像以及帖文突然消失，更出現「此帳戶不存在」的情況，令人不禁擔心東京奧運是否傳出壞消息。

東京奧運由於新冠疫情影響已經推遲一年到2021年舉辦，惟目前能否成功舉行仍是未知之數。在開幕倒數半年之際，東京奧運主辦單位特意在官方Twitter公開短片，積極造勢，但不足一日，官方Twitter內的頭像以及帖文突然消失，更出現「此帳戶不存在」的情況，令人不禁擔心東京奧運是否傳出壞消息。

德美研究人員分析科技界富豪Twitter帖文　拆解菁英世界觀

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不過此情況僅維持數小時，東京奧運的Twitter帳號就恢復正常。東京奧運會協調委員會其後發出帖文並向外界致歉，指令支持者擔心，十分抱歉。

東京奧運會協調委員會其後發出帖文並向外界致歉，指令支持者擔心，十分抱歉。（官方Twitter截圖）

而東京奧運組委宣傳部回應媒體查詢就解釋，由於東京奧運Twitter編輯在較早前設定帳戶資料時，填寫出生日期為2014年1月24日。由於該出生日期違反了Twitter用戶使用規則中「用戶必須滿13歲」的限制，因此遭立刻封鎖。組委得知事件後，立即通知Twitter並還原帳號。

【科企接連封殺】社交平台Parler要求釋出臨時禁令　遭美法院拒絕

責任編輯：曾曉汶

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