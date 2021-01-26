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【新股IPO】蘇州貝康醫療2170明起招股 一手入場費13818元

新股IPO 10:01 2021/01/26

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基因檢測公司蘇州貝康醫療明起招股。

蘇州貝康醫療 （新上市編號：02170） 明日（27日）開始招股，據銷售文件，共發行6666.7萬股H股，招股價介乎26.36元至27.36元，一手（500股）入場費13817.85元，集資規模達17.6億至18.2億元。發行股份當中，90%為國際配售，10%為香港公開發售。

蘇州貝康醫療為生殖領域醫療器械公司，主要產品為試管嬰兒基因檢測試劑盒。上市所籌集資金，30%會用於核心產品PGT-A試劑盒，20%用於PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊及商業化，30%用於其他產品的開發、臨床試驗和註冊，另外20%會用於提升研發能力、技術和一般企業用途。

蘇州貝康醫療引入7名基石投資者，合共認購9000萬美元等值股份，奧博資本（ObiMed）、清池資本、國新國信東吳海外基金各認購2000萬美元，Affin Hwang Asset Management、WinTwin各認購1000萬美元，睿遠基金、IvyRock各認購500萬元。

公司預計於2月1日截止招股及定價，2月8日上市。

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編輯：陳健婷

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