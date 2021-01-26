【快手科技IPO】快手首日招股孖展逾3000億超額認購287倍　中銀、恒生借爆孖展額（不斷更新）

▲ 快手科技孖展認購不斷更新

快手科技（新上市編號﹕01024）今日（26日）起至周五公開招股。截至周二下午6時50分，綜合多間券商數據，快手科技公開發售部分，孖展認購3027.4億元，超額認購287倍。其中，為快手科技預留1,500億元孖展額的HSBC滙豐，首日便借出1,000億元；券商方面耀才借出336億元、輝立借出315億元、凱基借出160億元、富途借出164.6億元，華泰借出120億元、英皇借出100億元。

滙豐發言人傍晚表示，快手科技IPO認購反應非常熱烈，該行首日（26日）認購錄得超過1,000億元IPO貸款申請的紀錄新高。大約96%的申請均經由數碼渠道進行；值得注意是，另外兩家銀行中銀 （02388） 及恒生 （00011） ，在散戶蜂擁認購下，首日招股已遭客戶「借爆」孖展額度。

最新消息指，快手科技國際認購部分亦已足額，並提前在香港時間周三（27日）下午5時結束。

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快手科技計劃全球發售3.65億股，招股價範圍為105至115元，每手（100股）入場費約11616元，公開發售部份佔2.5%。1月29日（周五）中午截止，2月4日公布配發結果，2月5日（年廿四）掛牌。快手科技市值若按發行價上限115元計，市值達到4724億元，若按105元計，市值達到4314億元。

快手科技主要經營短片平台，以建立全方位內容社交平台為目標，為用戶提供直播、線上營銷服務、知識共享等分享渠道。騰訊 （00700） 為公司股東之一。公司兩大創辦人宿華及程一笑曾於Google 及惠普任職。

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編輯﹕賴奕羚