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【快手科技IPO】快手孖展認購近4900億、超額465倍　今截孖展滙豐借出逾2000億孖展（不斷更新）

新股IPO 19:41 2021/01/28

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快手科技孖展認購不斷更新

快手科技 （新上市編號：01024） 周二（26日）起至周五公開招股，周四先截止孖展認購。由於全城搶認講快手科技IPO，多家券商、銀行新股孖展額度已用滿，HSBC滙豐的孖展貸款額已超過2000億元。中銀香港 （02388） 在首日借爆孖展額後，加大快手科技孖展認購額度至2,000億元。恒生 （00011） 亦在散戶蜂擁認購下，首日招股遭「借爆」孖展額度，追加孖展額予客戶在1月28日下午5時前申請。

截至周四下午7時半，綜合多間券商和銀行數據，快手科技公開發售部分，孖展認購約4893億元，超額認購465倍。

券商方面，耀才借出439億元、富途借出404.2億元、輝立借出346億元、華泰借出312億元、信誠借出200億元。

滙豐香港區財富管理及個人銀行零售證券業務主管亨格富表示，客戶的反應超預期，該行滙豐總計錄得超過2,000億元孖展貸款額。滙豐發言人周三（27日）表示，1500億元孖展已全數借出，正調動額外資金以滿足市場需求；滙豐於快手首日（26日）認購錄得超過1,000億元IPO貸款申請的紀錄新高。

消息指，快手科技國際認購部分亦已足額，並提前在香港時間周三（27日）下午5時結束。

抽幾多手快手先穩中一手【下一頁】

快手招股詳情、市值，可見【下一頁】

快手科技同股不同權架構抽唔抽？ 可見【下一頁】

圖看快手招股重點更清晰﹕

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圖看快手估值﹕

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快手科技計劃全球發售3.65億股，招股價範圍為105至115元，每手（100股）入場費約11616元，公開發售部份佔2.5%。1月29日（周五）中午截止，2月4日公布配發結果，2月5日（年廿四）掛牌。快手科技市值若按發行價上限115元計，市值達到4724億元，若按105元計，市值達到4314億元。

快手科技主要經營短片平台，以建立全方位內容社交平台為目標，為用戶提供直播、線上營銷服務、知識共享等分享渠道。騰訊  （00700） 為公司股東之一。公司兩大創辦人宿華及程一笑曾於Google 及惠普任職。

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編輯﹕賴奕羚

港股 IPO 快手—W（01024）

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