  • 19°C
香港時間 : 2021129日 (五) 15:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快手科技IPO】快手傳獲140萬人認購 凍資1.28萬億、超購逾1200倍（不斷更新）

新股IPO 14:49 2021/01/29

分享：

快手凍資逾1.28萬億元，成為今年首隻凍資過萬億新股。

快手科技 （新上市編號：01024） 周二（26日）起至周五公開招股，據路透社旗下IFR報道，快手香港公開發售部分獲得1.28萬億元認購，以快手公開發售集資10.5億元計算，超額認購1218倍。知情人士表示，快手吸引超過140萬人認購。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團去年香港IPO曾獲155萬人認購，凍結資金超過1.3萬億元，當時均創下香港新股市場記錄，惟螞蟻集團最終暫緩上市。若不計及螞蟻集團，快手1.28萬億元認購額、140萬認購人數將創本港新股紀錄。

抽幾多手快手先穩中一手【下一頁】

快手招股詳情、市值，可見【下一頁】

快手科技同股不同權架構抽唔抽？ 可見【下一頁】

圖看快手招股重點更清晰﹕

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

多家券商孖展借爆

快手周四已先截止孖展認購，全城搶認講快手科技IPO，多家券商、銀行新股孖展額度已用滿。HSBC滙豐的孖展貸款額已超過2000億元。中銀香港 （02388） 在首日借爆孖展額後，加大快手科技孖展認購額度至2,000億元。恒生 （00011） 亦在散戶蜂擁認購下，首日招股遭「借爆」孖展額度，追加孖展額予客戶在1月28日下午5時前申請。

綜合多間券商和銀行數據，快手科技公開發售部分，孖展認購約4898億元，超額認購465倍。

圖看快手估值﹕

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

券商方面，耀才借出439億元、富途借出404.2億元、輝立借出346億元、華泰借出312億元、信誠借出200億元。

滙豐香港區財富管理及個人銀行零售證券業務主管亨格富表示，客戶的反應超預期，該行滙豐總計錄得超過2,000億元孖展貸款額。滙豐發言人周三（27日）表示，1500億元孖展已全數借出，正調動額外資金以滿足市場需求；滙豐於快手首日（26日）認購錄得超過1,000億元IPO貸款申請的紀錄新高。

消息指，快手科技國際認購部分亦已足額，並提前在香港時間周三（27日）下午5時結束。

快手市值超4000億元

快手科技計劃全球發售3.65億股，招股價範圍為105至115元，每手（100股）入場費約11616元，公開發售部份佔2.5%。1月29日（周五）中午截止，2月4日公布配發結果，2月5日（年廿四）掛牌。快手科技市值若按發行價上限115元計，市值達到4724億元，若按105元計，市值達到4314億元。

快手科技主要經營短片平台，以建立全方位內容社交平台為目標，為用戶提供直播、線上營銷服務、知識共享等分享渠道。騰訊  （00700） 為公司股東之一。公司兩大創辦人宿華及程一笑曾於Google 及惠普任職。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

相關文章﹕

【開市9點半】騰訊狂炒後留錢抽新股？　快手科技今日起招股

【新股IPO】快手科技IPO美資基石投資者佔一半　快手如何說潛在制裁風險？

編輯﹕賴奕羚

港股 IPO 快手—W（01024）

上一篇文章

【電話卡實名制】港府交代電話卡實名登記制　購太空卡須提供身份證資料、每人限購3張（不斷更新）

下一篇文章

【微信女股】又一微信女股爆煲 捷心隆午後急插8成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】微創心通醫療2160今截認購、傳上限定價　孖展錄531億超購211倍
【新股IPO】微創心通醫療2160今截認購、傳上限定價　孖展錄531億超購211倍
【新股IPO】貝康醫療2170今截孖展錄180億、超額認購97倍 機構投資者認購周五提早截止
【新股IPO】貝康醫療2170今截孖展錄180億、超額認購97倍 機構投資者認購周五提早截止
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GME曾跌穿200美元　David Webb晚上發文　料「接火棒」者承受泡沫爆破
【遊戲驛站GME】GME曾跌穿200美元　David Webb晚上發文　料「接火棒」者承受泡沫爆破
【快手科技IPO】快手傳獲140萬人認購 凍資1.28萬億、超購逾1200倍（不斷更新）
【快手科技IPO】快手傳獲140萬人認購 凍資1.28萬億、超購逾1200倍（不斷更新）
【遊戲驛站GME】GameStop盤後反彈6成　券商聯手禁買後又轉軚　Robinhood允許有限度買入（第三版）
【遊戲驛站GME】GameStop盤後反彈6成　券商聯手禁買後又轉軚　Robinhood允許有限度買入（第三版）