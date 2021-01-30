【快手科技IPO】快手傳上限115元定價市值逾4700億　140萬人認購、凍資1.28萬億、超購逾1200倍（不斷更新）

▲ 快手凍資逾1.28萬億元，成為今年首隻凍資過萬億新股。

快手科技 （新上市編號：01024） 周二至周五（26日至29日）公開招股。據路透社旗下IFR報道，快手香港公開發售凍資1.28萬億元認購，有望成為「新股凍資王」，以快手公開發售集資10.5億元計算，超額認購1218倍。知情人士表示，快手IPO吸引超過140萬人認購。其後市場消息指，快手擬招股價上限115元定價，集資420億元，預計市值逾4700億元。

除了快手科技，看圖睇下邊隻新股認購破100萬？

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團去年香港IPO曾獲155萬人認購，凍結資金超過1.3萬億元，當時均創下香港新股市場記錄，惟螞蟻集團最終暫緩上市。若不計及螞蟻集團，快手1.28萬億元認購額、140萬認購人數將創本港新股紀錄。

抽幾多手快手先穩中一手【下一頁】

快手招股詳情、市值，可見【下一頁】

快手科技同股不同權架構抽唔抽？ 可見【下一頁】

圖看快手招股重點更清晰﹕

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

多家券商孖展借爆

快手周四已先截止孖展認購，全城搶認講快手科技IPO，多家券商、銀行新股孖展額度已用滿。HSBC滙豐的孖展貸款額已超過2000億元。中銀香港 （02388） 在首日借爆孖展額後，加大快手科技孖展認購額度至2,000億元。恒生 （00011） 亦在散戶蜂擁認購下，首日招股遭「借爆」孖展額度，追加孖展額予客戶在1月28日下午5時前申請。

綜合多間券商和銀行數據，快手科技公開發售部分，孖展認購約4898億元，超額認購465倍。

圖看快手估值﹕

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

券商方面，耀才借出439億元、富途借出404.2億元、輝立借出346億元、華泰借出312億元、信誠借出200億元。

滙豐香港區財富管理及個人銀行零售證券業務主管亨格富表示，客戶的反應超預期，該行滙豐總計錄得超過2,000億元孖展貸款額。滙豐發言人周三（27日）表示，1500億元孖展已全數借出，正調動額外資金以滿足市場需求；滙豐於快手首日（26日）認購錄得超過1,000億元IPO貸款申請的紀錄新高。

消息指，快手科技國際認購部分亦已足額，並提前在香港時間周三（27日）下午5時結束。

快手市值超4000億元

快手科技計劃全球發售3.65億股，招股價範圍為105至115元，每手（100股）入場費約11616元，公開發售部份佔2.5%。1月29日（周五）中午截止，2月4日公布配發結果，2月5日（年廿四）掛牌。快手科技市值若按發行價上限115元計，市值達到4724億元，若按105元計，市值達到4314億元。

快手科技主要經營短片平台，以建立全方位內容社交平台為目標，為用戶提供直播、線上營銷服務、知識共享等分享渠道。騰訊 （00700） 為公司股東之一。公司兩大創辦人宿華及程一笑曾於Google 及惠普任職。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

相關文章﹕

【開市9點半】騰訊狂炒後留錢抽新股？ 快手科技今日起招股

【新股IPO】快手科技IPO美資基石投資者佔一半 快手如何說潛在制裁風險？

編輯﹕賴奕羚