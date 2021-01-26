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印度永久禁止59個中國App　TikTok、WeChat上榜

股市 09:41 2021/01/26

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印度的電子和信息技術部門(MeitY)發布新通知，將永久禁止TikTok、騰訊（00700)    旗下WeChat等59個中國手機應用程序。

印度傳媒報道，印度的電子和信息技術部門（MeitY）發布新通知，將永久禁止TikTok、騰訊 （00700）     旗下WeChat等59個中國手機應用程序。

騰訊《PUBG Mobile》有望重返印度 韓國PUBG公司接管發行 【下一頁】

《印度時報》（Times of India）報道，印度政府在去年6月以國家安全及保護市民私隱為由，宣布封鎖59個中國應用程式。報道指，印度政府曾要求被禁的應用程序解釋在遵守隱私和安全要求方面的立場。不過，《Livemint》引述消息人士指，政府內部對這些公司的回應並不滿意，因此對這59款應用的禁令將是永久性的。

印度再禁118款中國App 包括騰訊手遊PUBG、百度（附完整名單）【下一頁】

該59個中國應用程序還包括微博、美圖秀秀、快手、百度地圖、阿里巴巴 （09988） 的UC News、UC Browser等。

印度政府在去年9月額外禁止118個中國應用程式app，其中包括騰訊旗下大逃殺手機有戲《絕地求生》（PUBG）、百度（美︰BIDU）及網易 （09999） 旗下多款手機遊戲。不過，今次永久禁止的名單沒有包括在內。

相關文章：

【環球牛市】區內股市輪流破頂　印度股市首突破5萬點台股創即市新高

【Bitcoin】印度政府據報擬向比特幣交易徵稅18%

編輯：吳敏芳

騰訊控股（00700） 股票 抖音 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 微博 中國 印度 阿里巴巴 騰訊

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