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富時羅素：內地科創板股票最快3月底納入旗艦指數　12間公司備選

股市 09:09 2021/01/26

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富時羅素：內地科創板股票最快3月底納入旗艦指數　

富時羅素將於2月19日宣布半年度指數評審結果，屆時，符合納入條件的科創板股票將被納入富時羅素全球指數（GEIS）。這一決定將於3月22日（周一）開市生效。

上交所科創板A股2月1日納滬股通　港交所升逾4%創新高【下一頁】

滬深交所此前公布《上海證券交易所滬港通業務實施辦法（2021年修訂）》及《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》，落實科創板A股納入滬深港通的準則。港交所 （00388） 也披露，目前共有12隻科創板個股符合規定，將於2月1日納入滬港通，包括中微公司、睿創微納、杭可科技、瀾起科技、安集科技、海爾生物、康希諾、君實生物等。

早前，MSCI將科創板納入旗艦指數的決定也是因為港交所將符合條件的科創板股票納入滬深港通股票範圍。

上交所：京東健康、海爾智家納入港股通　兩股逆市齊升【下一頁】

此前，科創板股票已被納入MSCI全中國指數、中國A股在岸指數等，但尚未進入MSCI中國指數和新興市場指數，後者才是被國際投資者跟蹤且能帶來主要資金流入的旗艦指數。富時羅素將在3月納入科創板，這也意味著科創板將面向國際投資者。

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編輯：吳敏芳

A股 科創板 上海證券交易所 深圳證券交易所 香港交易及結算所有限公司 MSCI中國指數 滬港通 深港通 港股通 滬股通

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