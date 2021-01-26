【港股市況】恒生指數尾市跌逾700點　港交所、騰訊回吐6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股回吐，恒生指數低開266點，恒指開報29892點，回落至30000點以下，其後走勢反覆向下，恒生指數半日跌724點，報29434點，成交1539億元。昨日急升的股份今早見回吐，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、港交所 （00388） 、比亞迪 （01211） 齊挫逾6%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【15︰51】閱文 （00772） 逆市升一成，高見62.8元。中文在線發公告稱，股東啟迪華創投資咨詢和建水文睿企業管理擬通過協議轉讓部分股份的方式引進上海閱文、深圳利通、百度七貓成為公司的重要股東，並與上海閱文及其關聯方、深圳利通關聯方、百度七貓進一步深化合作。

【15︰30】港股尾市續跌約750點，報29409點，成交2373億元。

【15︰13】四環醫藥 （00460） 升幅擴大至逾三成，高見1.97元。

【15︰00】內地股市下跌，上證跌1.5%；深證跌近2.3%；創業板指跌近2.9%。

【14︰55】港股最新跌770點，報29388點，成交2211億元。

【14︰37】小米 （01810） 午後回升0.8%，報30.8元。

【14︰34】富瑞：車企與科技巨頭合作將引領汽車消費升級 愈遲進入電動車賽道或較失色

【14︰13】大市跌幅再擴大至約750點，回落至29400點水平。

【14︰05】中移動 （00941） 跌幅擴大至3.7%，低見45.4元；聯通 （00762） 亦跌3.7%，低見4.4元；中電信 （00728） 跌2.7%，低見2.15元。

【13︰53】九毛九 （09922） 午後升4%，曾破頂高見29.1元。

【13︰48】港股跌勢略為喘定，恒指最新跌658點，報29500點。

【13︰08】四環醫藥 （00460） 午後升兩成，高見1.79元。四環醫藥中午公布，已簽訂框架協議以收購北京康明百奧新藥研發。

【異動股】四環醫藥擬收購北京康明百奧新藥研發 半日飈逾1成

【13︰02】大市跌幅擴大至800點，恒指跌808點，報29350點。

【石Sir再推介吉利 策略點部署】（立即觀看）

【13︰00】港股午後初段跌約750點，跌至29400點水平。

【12︰00】港股回吐，恒生指數半日跌724點，報29434點，成交1539億元。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、港交所 （00388） 、比亞迪 （01211） 齊挫逾6%。

【11︰41】科指跌3.2%，報9880點。

【11︰34】騰訊 （00700） 跌7%，低見718元。

【11︰34】港股跌幅再擴大，大市跌700點，報29458點。

【11︰30】內地股市半日下跌，上證跌1.2%；深證跌近2%；創業板指跌近2.4%。

【11︰09】科指跌近2.5%，報9954點。

【11︰06】港股跌幅擴至600點，曾跌至29500點水平。

【10︰43】ATMX中，小米 （01810） 逆市升近0.5%。阿里巴巴 （09988） 跌1.9%；騰訊 （00700） 跌4.8%；美團 （03690） 跌3.7%。

【10︰40】大市跌幅擴大至逾500點，恒生指數跌523點，報29635點，成交1009億元。

【10︰33】港股跌幅略為收窄至約400點，報29752點。

【10︰24】騰訊 （00700） 挫半成，低見727.5元。

【10︰20】大市曾跌近500點，最新報29680點，跌478點。

【10︰19】港交所 （00388） 回吐幅度擴大至6%，低見518元。

【10︰11】騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 分別跌逾4%。

【10︰10】寶峰時尚 （01121） 抽升近七成，破頂高見1.49元，成交879萬元。

【10︰08】大市跌幅擴大至400點，跌至29754點。

【10︰03】騰訊 （00700） 回吐幅度擴大至4%，低見736元。

【10︰01】中國金茂 （00817） 跌近15%，破底低見3.16元。中國金茂公布，截至去年12月31日止年度未包含投資物業公平值收益的純利按年下降約40至50%。

【09︰59】吉利 （00175） 升逾7%，破頂高見36.45元。內媒引述消息人士指，總部位於美國的電動車公司法拉第未來（Faraday Future）計劃在中國開設工廠，據指吉利正向法拉第未來中國工廠提供合同製造和汽車技術服務進行談判。

【電動車】吉利升逾7%破頂 賈躍亭旗下FF未來擬在中國設廠、傳與吉利就合作進行談判

【09︰50】眾安在綫 （06060） 升逾6%，高見56元。虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）公布，獲保監局頒發保險代理機構牌照，成為眾安國際旗下虛擬保險公司ZA Insure的代理人。

【09︰46】卡姆丹 （00712） 續升逾2成，破頂高見0.95元；保利協鑫 （03800） 回吐半成，低見2.42元。

【09︰44】國泰 （00293） 跌逾3%，低見6.51元。國泰航空公布，最快2月內起，港府將會要求國泰駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫療監察。國泰航空指，新規定將嚴重影響客運和貨運服務能力。

【國泰危機】港府2月強制機組人員隔離檢疫 國泰燒錢幾回裁員前、股價跌3%

【09︰41】港股早段跌約250點，於29900點水平上落。

【09︰38】汽車股個別發展，恒大汽車 （00708） 再升逾3%；吉利 （00175） 升逾4%；比亞迪 （01211） 回吐逾1%；廣汽 （02238） 跌近0.3%。

【09︰36】三桶油逆市上升，其中，中海油 （00883） 升逾3%，高見8.23元；中石油 （00857） 升0.4%；中石化 （00386） 升近0.3%。

【09︰34】星盛商業首日掛牌升13% 一手帳面賺500元

【09︰32】長汽 （02333） 逆市升1%。長汽公布業績快報，去年淨利潤增加兩成，至53.9億元人民幣。

【業績│汽車股】長城汽車去年多賺兩成 股價升4%

【09︰32】騰訊入股手遊股百奧家庭互動12%成主要股東 百奧家庭互動飈升六成

【09︰20】恒生指數低開266點，開報29892點。印度據報將永久禁止騰訊 （00700） 旗下微信，騰訊回吐逾2%；港交所 （00388） 跌逾3%。

印度永久禁止59個中國App TikTok、WeChat上榜

【09︰14】即月期指低開146點，報29930點。

【09︰05】人行今日開展20億元人民幣逆回購操作，因有800億元人民幣逆回購到期，當日淨回籠780億元人民幣。

【08︰52】恒指黑期跌約191點，報29952點；道指期貨跌53點，報30815點。

【08︰00】微創醫療 （00853） 分拆旗下微創心通醫療科技 （新上市編號︰02160） 今日起招股，計劃發行2.056億股，招股價介乎11.1元至12.2元，集資最多25億，一手1,000股，入場費12323元。

【新股IPO】微創心通醫療科技2160招股 一手入場費12323元

【08︰00】健倍苗苗 （新上市編號：02161） 於1月26日（周二）至29日（周五）招股。健倍苗苗擬公開發售合共44.686萬股，每股發售1.2元，一手（2000股），入場費為2424元。

【保濟丸IPO】健倍苗苗2161招股 一手入場費2424元

【07︰45】MSCI公布，將依據美國行政命令，MSCI ACWI（全世界指數）及MSCI中國全股票指數分別剔除中廣核電力 （01816） 、浪潮國際 （00596） 、中國核電、中國重工及中國化工，周三（27日）收市後生效。

【美國制裁】MSCI再剔除5隻中概股 中廣核電力、浪潮國際有份

【07︰45】中軟國際 （00354） 宣布，建議發行中國存託馮證（CDR），初步發行約15%股份，集資所得用於雲端及其他主要業務。

【中軟回A】中軟國際擬發行CDR 北水重倉股 股價去年至今升逾倍

【07︰45】快手科技 （新上市編號：01024） 啟動招股，招股價範圍105至115元，每手（100股）入場費約11616元。

【快手IPO】快手科技1024招股 入場費約11616元 市值達4724億（附招股資料）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報42.32元，跌0.48元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報744.15元，跌22.35元或2.9%。

更多ADR收市︰

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【07︰30】美股3大指數表現分化，歐美疫情嚴峻，加上業績公布進入高峰期，道指收報30960點，跌36點；標指收報3855點，升13點；納指收報13635點，升92點或0.69%。

港股ADR收報29868點，跌290點或近1%。

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責任編輯︰梁浩碩