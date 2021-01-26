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【港股市況】恒生指數低開266點　騰訊回吐逾2%、港交所跌逾3%（不斷更新）

股市 09:51 2021/01/26

分享：

港股市況不斷更新

美股個別發展，道指跌36點，恒生指數低開266點，恒指開報29892點，回落至30000點以下。昨日急升的股份今早見回吐，騰訊 （00700） 跌逾2%；港交所 （00388） 跌逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【快手科技IPO】快手科技同股不同權架構抽唔抽？　認購快手前先看這幾點

即市走勢︰

【09︰50】眾安在綫 （06060） 升逾6%，高見56元。虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）公布，獲保監局頒發保險代理機構牌照，成為眾安國際旗下虛擬保險公司ZA Insure的代理人。

【09︰46】卡姆丹 （00712） 續升逾2成，破頂高見0.95元；保利協鑫 （03800） 回吐半成，低見2.42元。

【09︰44】國泰 （00293） 跌逾3%，低見6.51元。國泰航空公布，最快2月內起，港府將會要求國泰駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫療監察。國泰航空指，新規定將嚴重影響客運和貨運服務能力。

【國泰危機】港府2月強制機組人員隔離檢疫　國泰燒錢幾回裁員前、股價跌3%

【09︰41】港股早段跌約250點，於29900點水平上落。

【09︰38】汽車股個別發展，恒大汽車 （00708） 再升逾3%；吉利 （00175） 升逾4%；比亞迪 （01211） 回吐逾1%；廣汽 （02238） 跌近0.3%。

【09︰36】三桶油逆市上升，其中，中海油 （00883） 升逾3%，高見8.23元；中石油 （00857） 升0.4%；中石化 （00386） 升近0.3%。

【09︰34】星盛商業首日掛牌升13% 一手帳面賺500元

【09︰32】長汽 （02333） 逆市升1%。長汽公布業績快報，去年淨利潤增加兩成，至53.9億元人民幣。

【業績│汽車股】長城汽車去年多賺兩成　股價升4%

【09︰32】騰訊入股手遊股百奧家庭互動12%成主要股東　百奧家庭互動飈升六成

【09︰20】恒生指數低開266點，開報29892點。印度據報將永久禁止騰訊 （00700） 旗下微信，騰訊回吐逾2%；港交所 （00388） 跌逾3%。

印度永久禁止59個中國App　TikTok、WeChat上榜

【09︰14】即月期指低開146點，報29930點。

【09︰05】人行今日開展20億元人民幣逆回購操作，因有800億元人民幣逆回購到期，當日淨回籠780億元人民幣。

【08︰52】恒指黑期跌約191點，報29952點；道指期貨跌53點，報30815點。

【08︰00】微創醫療  （00853）  分拆旗下微創心通醫療科技  （新上市編號︰02160）  今日起招股，計劃發行2.056億股，招股價介乎11.1元至12.2元，集資最多25億，一手1,000股，入場費12200元。

【新股IPO】微創心通醫療科技2160招股　一手入場費12200元

【08︰00】健倍苗苗  （新上市編號：02161）  於1月26日（周二）至29日（周五）招股。健倍苗苗擬公開發售合共44.686萬股，每股發售1.2元，一手（2000股），入場費為2424元。

【保濟丸IPO】健倍苗苗2161招股　一手入場費2424元

【07︰45】MSCI公布，將依據美國行政命令，MSCI ACWI（全世界指數）及MSCI中國全股票指數分別剔除中廣核電力  （01816）  、浪潮國際  （00596）  、中國核電、中國重工及中國化工，周三（27日）收市後生效。

【美國制裁】MSCI再剔除5隻中概股　中廣核電力、浪潮國際有份

【07︰45】中軟國際  （00354）  宣布，建議發行中國存託馮證（CDR），初步發行約15%股份，集資所得用於雲端及其他主要業務。

【中軟回A】中軟國際擬發行CDR　北水重倉股　股價去年至今升逾倍

【07︰45】快手科技 （新上市編號：01024） 啟動招股，招股價範圍105至115元，每手（100股）入場費約11616元。

【快手IPO】快手科技1024招股　入場費約11616元　市值達4724億（附招股資料）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報42.32元，跌0.48元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報744.15元，跌22.35元或2.9%。

更多ADR收市︰

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【07︰30】美股3大指數表現分化，歐美疫情嚴峻，加上業績公布進入高峰期，道指收報30960點，跌36點；標指收報3855點，升13點；納指收報13635點，升92點或0.69%。

港股ADR收報29868點，跌290點或近1%。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO 騰訊控股（00700） 期貨 ADR 滙豐控股（00005） 恒生指數

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