【港股市況】恒生指數低開266點　騰訊回吐逾2%、港交所跌逾3%（不斷更新）

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【國泰危機】港府2月強制機組人員隔離檢疫 國泰燒錢幾回裁員前、股價跌3%
美股個別發展，道指跌36點，恒生指數低開266點，恒指開報29892點，回落至30000點以下。昨日急升的股份今早見回吐，騰訊 （00700） 跌逾2%；港交所 （00388） 跌逾3%。
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焦點新聞︰
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即市走勢︰
【09︰50】眾安在綫 （06060） 升逾6%，高見56元。虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）公布，獲保監局頒發保險代理機構牌照，成為眾安國際旗下虛擬保險公司ZA Insure的代理人。
【09︰46】卡姆丹 （00712） 續升逾2成，破頂高見0.95元；保利協鑫 （03800） 回吐半成，低見2.42元。
【09︰44】國泰 （00293） 跌逾3%，低見6.51元。國泰航空公布，最快2月內起，港府將會要求國泰駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫療監察。國泰航空指，新規定將嚴重影響客運和貨運服務能力。
【國泰危機】港府2月強制機組人員隔離檢疫 國泰燒錢幾回裁員前、股價跌3%
【09︰41】港股早段跌約250點，於29900點水平上落。
【09︰38】汽車股個別發展，恒大汽車 （00708） 再升逾3%；吉利 （00175） 升逾4%；比亞迪 （01211） 回吐逾1%；廣汽 （02238） 跌近0.3%。
【09︰36】三桶油逆市上升，其中，中海油 （00883） 升逾3%，高見8.23元；中石油 （00857） 升0.4%；中石化 （00386） 升近0.3%。
【09︰34】星盛商業首日掛牌升13% 一手帳面賺500元
【09︰32】長汽 （02333） 逆市升1%。長汽公布業績快報，去年淨利潤增加兩成，至53.9億元人民幣。
【09︰32】騰訊入股手遊股百奧家庭互動12%成主要股東 百奧家庭互動飈升六成
【09︰20】恒生指數低開266點，開報29892點。印度據報將永久禁止騰訊 （00700） 旗下微信，騰訊回吐逾2%；港交所 （00388） 跌逾3%。
印度永久禁止59個中國App TikTok、WeChat上榜
【09︰14】即月期指低開146點，報29930點。
【09︰05】人行今日開展20億元人民幣逆回購操作，因有800億元人民幣逆回購到期，當日淨回籠780億元人民幣。
【08︰52】恒指黑期跌約191點，報29952點；道指期貨跌53點，報30815點。
【08︰00】微創醫療 （00853） 分拆旗下微創心通醫療科技 （新上市編號︰02160） 今日起招股，計劃發行2.056億股，招股價介乎11.1元至12.2元，集資最多25億，一手1,000股，入場費12200元。
【新股IPO】微創心通醫療科技2160招股 一手入場費12200元
【08︰00】健倍苗苗 （新上市編號：02161） 於1月26日（周二）至29日（周五）招股。健倍苗苗擬公開發售合共44.686萬股，每股發售1.2元，一手（2000股），入場費為2424元。
【07︰45】MSCI公布，將依據美國行政命令，MSCI ACWI（全世界指數）及MSCI中國全股票指數分別剔除中廣核電力 （01816） 、浪潮國際 （00596） 、中國核電、中國重工及中國化工，周三（27日）收市後生效。
【美國制裁】MSCI再剔除5隻中概股 中廣核電力、浪潮國際有份
【07︰45】中軟國際 （00354） 宣布，建議發行中國存託馮證（CDR），初步發行約15%股份，集資所得用於雲端及其他主要業務。
【中軟回A】中軟國際擬發行CDR 北水重倉股 股價去年至今升逾倍
【07︰45】快手科技 （新上市編號：01024） 啟動招股，招股價範圍105至115元，每手（100股）入場費約11616元。
【快手IPO】快手科技1024招股 入場費約11616元 市值達4724億（附招股資料）
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報42.32元，跌0.48元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報744.15元，跌22.35元或2.9%。
更多ADR收市︰
【07︰30】美股3大指數表現分化，歐美疫情嚴峻，加上業績公布進入高峰期，道指收報30960點，跌36點；標指收報3855點，升13點；納指收報13635點，升92點或0.69%。
港股ADR收報29868點，跌290點或近1%。
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責任編輯︰梁浩碩