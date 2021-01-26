▲ 【北水基金】新基金熱銷 三隻偏股新基金單日售罄

內地新基金熱銷的局面保持延續。28隻新基金昨日同時開售（份額合併計算），當中農銀匯理、廣發、交銀施羅德基金旗下3隻偏股型新基金單日售罄，新基金認購總規模超過240億元（人民幣，下同）。

報道指，農銀匯理策略收益全天認購規模逾百億，超過80億元的募集規模上限；廣發均衡增長、交銀施羅德啟道的募集規模上限分別為80億元、60億元，亦宣布提前結束募集，實現一日售罄。

據透露，昨天下午1時30分，農銀匯理策略收益一年持有銷量已達到80億元的募集規模上限。截至下午5時，該基金募集規模超過百億，實施比例配售成定局。

數據顯示，截至1月25日，今年新成立的權益類基金中，一日售罄的產品就多達28隻，在權益類新基金中佔比高達37.84%；在37隻設定募集目標的權益類基金中，22隻產品實施比例配售，佔比接近六成。

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責任編輯︰梁浩碩