▲ 【新股IPO】微創心通醫療科技2160招股 一手入場費12323元

微創醫療 （00853） 分拆旗下微創心通醫療科技 （新上市編號︰02160） 今日起招股，微創心通醫療科技計劃發行2.056億股，招股價介乎11.1元至12.2元，集資最多25億，微創心通醫療科技一手1,000股，入場費12323元，2月4日掛牌。

微創心通醫療科技主要從事研發、製造及銷售治療瓣膜性心臟病的器械業務。截至去年首7個月，集團虧損按年擴大至1.92億元人民幣，去年同期虧損為8350萬元；收入錄4844萬，收入全部源自VitaFlowTM。

公司集資所得30%分配予核心產品VitaFlowTM II；3.4%予首款商業化TAVI產品VitaFlowTM；27%分配予現有產品管線的其他產品；15%用於為通過（其中包括）併購、授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內的全球賦能者合作擴展我們的產品組合提供資金；14.6%用於擴大產能並提高生產VitaFlowTM及VitaFlowTM II的能力；10%分配作營運資金及一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩