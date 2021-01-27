【美國制裁】MSCI標普道瓊再剔除5家中資股　中廣核電力、浪潮國際有份

▲ 【美國制裁】MSCI再剔除5隻行政命令影響中資股 中廣核電力、浪潮國際有份

MSCI將剔除更多受制裁中資股。MSCI公布，將依據美國行政命令，MSCI ACWI（全世界指數）及MSCI中國全股票指數分別剔除中廣核電力 （01816） 、浪潮國際 （00596） 、中國核電（滬：601985）、中國重工（滬：601989）及中國化工，周三（27日）收市後生效。

標普道瓊指數其後表示，將於周五開市前剔除更多中國公司的股票和債券，同樣包括中廣核電力、中國核電、浪潮國際、中國重工和中國化工。

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MSCI表示，根據美國行政命令13959，證券業暨金融市場協會（SIFMA）發布股份清單，列出與《特別指定國民和被封鎖人員（SDN名單）》內密切關連的股份。

MSCI早前公布，將於26日收市後剔除中海油。另外，MSCI已於1月5日收市後，剔除中芯國際 （00981） ，中交建AH （01800） 、中國衛星、中國鐵建AH （01186） 、中國中車AH （01766） 、海康威視、中科曙光及中國聯通A股。

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責任編輯︰梁浩碩