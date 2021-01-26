  • 22°C
香港時間 : 2021126日 (二) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國制裁】MSCI再剔除5隻行政命令影響中資股　中廣核電力、浪潮國際有份

股市 11:53 2021/01/26

分享：

【美國制裁】MSCI再剔除5隻中概股　中廣核電力、浪潮國際有份

MSCI將剔除更多受制裁中資股。MSCI公布，將依據美國行政命令，MSCI ACWI（全世界指數）及MSCI中國全股票指數分別剔除中廣核電力 （01816） 、浪潮國際 （00596） 、中國核電、中國重工及中國化工，周三（27日）收市後生效。

中廣核電力最新跌5.4%，報1.75元；浪潮國際跌2%，2.19元。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

MSCI表示，根據美國行政命令13959，證券業暨金融市場協會（SIFMA）發布股份清單，列出與《特別指定國民和被封鎖人員（SDN名單）》內密切關連的股份。

MSCI表示，若確認更多變動，將於周二（26日）會再公布。

MSCI早前公布，將於26日收市後剔除中海油。另外，MSCI已於1月5日收市後，剔除中芯國際  （00981）  ，中交建AH  （01800）  、中國衛星、中國鐵建AH  （01186）  、中國中車AH  （01766）  、海康威視、中科曙光及中國聯通A股。

相關文章：

【美國制裁】MSCI 、富時羅素下周二剔除中海油　股價挫逾5%

【美國制裁】MSCI公布剔除中資公司股票最終名單　聯通A股新上榜

【美國制裁】MSCI據報將發布新版本指數　將保留受制裁中資股

【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

港股 中廣核電力（01816） 浪潮國際（00596）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港低2.9%　恒指夜期收市跌174點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港低2.9%　恒指夜期收市跌174點（不斷更新）
【新股IPO】快手科技1024重現螞蟻認購熱潮？　券商銀行備3800億孖展、滙豐出手1500億
【新股IPO】快手科技1024重現螞蟻認購熱潮？　券商銀行備3800億孖展、滙豐出手1500億
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售提前一日結束
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售提前一日結束
【新股IPO】微創心通2160招股、入場費12323元　中金料微創心通明年可錄得盈利（第三版）
【新股IPO】微創心通2160招股、入場費12323元　中金料微創心通明年可錄得盈利（第三版）
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點