  • 18°C
香港時間 : 2021126日 (二) 08:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國制裁】MSCI再剔除5隻中概股　中廣核電力、浪潮國際有份

股市 07:31 2021/01/26

分享：

【美國制裁】MSCI再剔除5隻中概股　中廣核電力、浪潮國際有份

MSCI將剔除更多中概股。MSCI公布，將依據美國行政命令，MSCI ACWI（全世界指數）及MSCI中國全股票指數分別剔除中廣核電力 （01816） 、浪潮國際 （00596） 、中國核電、中國重工及中國化工，周三（27日）收市後生效。

MSCI表示，若確認更多變動，將於周二（26日）會再公布。

MSCI早前公布，將於26日收市後剔除中海油。另外，MSCI已於1月5日收市後，剔除中芯國際  （00981）  ，中交建AH  （01800）  、中國衛星、中國鐵建AH  （01186）  、中國中車AH  （01766）  、海康威視、中科曙光及中國聯通A股。

【美國制裁】MSCI 、富時羅素下周二剔除中海油　股價挫逾5%

【美國制裁】MSCI公布剔除中資公司股票最終名單　聯通A股新上榜

【美國制裁】MSCI據報將發布新版本指數　將保留受制裁中資股

【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

港股 中廣核電力（01816） 浪潮國際（00596）

上一篇文章

【大戶末日】上周爆買GameStop挾爆沽空機構　即市曾再升145%　美國散戶最新目標係呢兩隻股票！

下一篇文章

【中軟回A】中軟國際擬發行CDR　北水重倉股　股價去年至今升逾倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港低2.9%　恒指夜期收市跌174點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港低2.9%　恒指夜期收市跌174點（不斷更新）
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【新股IPO】快手科技1024周二招股　部分券商推認購優惠、券商暫預留近2000億元孖展額
【新股IPO】快手科技1024周二招股　部分券商推認購優惠、券商暫預留近2000億元孖展額