【美國制裁】MSCI再剔除5隻中概股　中廣核電力、浪潮國際有份

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MSCI將剔除更多中概股。MSCI公布，將依據美國行政命令，MSCI ACWI（全世界指數）及MSCI中國全股票指數分別剔除中廣核電力 （01816） 、浪潮國際 （00596） 、中國核電、中國重工及中國化工，周三（27日）收市後生效。
MSCI表示，若確認更多變動，將於周二（26日）會再公布。
MSCI早前公布，將於26日收市後剔除中海油。另外，MSCI已於1月5日收市後，剔除中芯國際 （00981） ，中交建AH （01800） 、中國衛星、中國鐵建AH （01186） 、中國中車AH （01766） 、海康威視、中科曙光及中國聯通A股。
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責任編輯︰梁浩碩