【美股收市】蘋果Tesla新高 納指標指破頂 道指幾收復失地

歐美疫情嚴峻，加上本週業績公布進入高峰期，令美股波動加劇，3大指數表現分化，納指標指反覆破頂，蘋果（美：AAPL）及Tesla（美：TSLA）同創新高 ; 不過，踏入中段道指一度急挫432點，尾市跌幅收窄，納指和標指則反覆走高。

道指收報30960點，跌36點；標指收報3855點，升13點；納指收報13635點，升92點或0.69%。本周公布業績的蘋果續破頂，收報142.92美元，升2.77%。

投資者關注本週的美聯儲會議與國會關於新紓困計劃的辯論。一些共和黨議員反對美國總統拜登的刺激計劃，指稱其規模過大。美國國家經濟委員會主任迪斯(Brian Deese)表示，通過1.9萬億美元新紓困計劃是刻不容緩的事，因美國民眾急切需要援助，政府將於較後時間向一群參議員陳明利害，因為當局沒有時間可以浪費。

紐約聯儲銀行最新消費者調查結果顯示，受訪者過去4個月的消費開支輕微上升，並預期未來一年開支有明顯好轉。

全球新冠病毒確診個案突破1億宗，其中美國佔超過四分之一，面對變種病毒的威脅，拜登政府周一宣布，維持禁止巴西、英國及多個歐洲國家的旅客入境政策不變，並在禁止入境名單中新增南非。

另外，拜登的氣候暖化特使克里(John Kerry)表示，華府將透過加強推廣、復原力與適應性三個範疇，減少美國在氣候暖化方面的負面影響。首先將加強推廣氣候暖化風險管理的重要性；其次，將增加綠色投資，令到氣候暖化產生的惡果有望復原；第三是加強推動發展中國家的環保項目。

聯儲局周三議息，美元走強。黃金期貨連續第三個交易日下滑，紐約期金跌1美元，收於1855.20美元。

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責任編輯：柯志宏