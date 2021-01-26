法經濟部長：應盡快促成歐元區銀行聯盟和資本聯盟

▲ 法國總統馬克龍（左）、法國經濟部長勒梅爾（右二）及法國對外貿易部長里斯特（右一），出席愛麗舍宮舉行的「選擇法國」視頻會議開幕式上致辭。（法新社圖片）

法國經濟財政部長勒梅爾（Bruno le Maire）在綫上達沃斯論壇表示，史上第一次，歐元區成員國在此次危機中統一行動採用相應舉措，但仍需要作出更大努力，在歐元區促成資本市場聯盟和強大的銀行聯盟。

勒梅爾說，危機期間，各國都應該向彼此取經，雖然歐元區此次步調一致，但要資助更多新科技和綠色經濟，獲取融資和資本的途徑就要拓寬。現在歐元區各國政府所面臨的挑戰，不僅是要對抗疫情，以財政支持幫助企業渡過難關，還要考慮長遠的發展，對新科技的投資。

勒梅爾指出，最難應對的挑戰就是一邊要聚焦於眼前及時作出反應，一邊還要保證不要在研發的比賽中掉隊，由此，勒梅爾認為，各國依然需要加快步伐，付出更多努力，盡快將歐元區促成一個強大的銀行聯盟，一個資本市場聯盟，甚至將歐元促成國際貨幣。

德國聯邦經濟事務和能源部長奧特邁爾（Peter Altmaier）也提到，此次經濟復甦是各國加強協同作用的機會，各國可以加強在潔淨能源方面的投資，共同應對氣候變化。

對於各國如何應對氣候變化，歐央行行長拉加德明確表示，還有許多工作需要被完善，從政治推動力，監管到相關的政策制定。這其中牽扯到很多細節問題，從定價體系、信息披露、創新投資，以及碳稅等諸多問題。這些領域都需要環環相扣才能真正達到效果。

編輯：李勝君