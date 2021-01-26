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深水埗增16幢樓 因污水陽性被納入強測

Hot Talk 03:13 2021/01/26

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政府凌晨刊憲，強制要求21幢大廈接受新冠病毒核酸檢測，當中包括在深水埗指定區域。（資料圖片）

政府凌晨刊憲，要求指定期間身處21個指明地方的人，接受強制檢測。

「深水埗指定區域」有18幢大廈被納入強制檢測公告，當中16幢大廈的污水樣本持續呈陽性。位於「指定區域」外，要接受強制檢測的大廈，有北角錦屏街東發大廈C座，因為於過去14日內有兩個或以上單位，出現無關連確診個案，亦被納入強制檢測。

另外，由於油尖旺碧街15-27A經強制檢測發現多宗個案，潛伏期有機會較長，而深水埗南昌街141-145號南方樓的污水樣本持續呈陽性，因此要做第二次檢測。

深水埗的16幢大廈包括南昌街133-135號/鴨寮街148號南昌閣、南昌街137-139號、長沙灣道169號/南昌街147-149號、長沙灣道173-175號、長沙灣道177號、長沙灣道179-181號、長沙灣道183-185號、長沙灣道187-189號華通樓、長沙灣道191-203號長樂大廈、鴨寮街150-152號、鴨寮街154-156號、鴨寮街158-160號、鴨寮街162-164號、鴨寮街166-170號英偉樓、鴨寮街172-174號、鴨寮街176-180號/北河街100-106號新北河大樓。

深水埗指定區域另有2幢大廈，過去14日內有一個單位出現一宗或以上確診個案，因此被納入強制檢測，包括汝州街280-286號永泰樓、汝州街171-173號。

政府今日會在北角百福大廈正門與新都城大廈後門之間，以及伊利沙伯醫院增設流動採樣站，亦會將楓樹街遊樂場流動採樣站的服務延長至星期四。

編輯：李勝君
 

政府政策 新冠肺炎疫情 疫情 深水埗 遊樂場 伊利沙伯醫院 北角 新都城大廈 百福大廈

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