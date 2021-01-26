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【美股焦點】高盛︰部分美股存在泡沫　惟低息環境下整體估值未算過高

股市 01:18 2021/01/26

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高盛認為，考慮到低息環境，美股整體而言估值仍低於歷史平均水平。

美股自去年3月見「疫情底」後長升長有，近日美股散戶瘋狂入市，引起市場的擔憂。高盛發表研究報告稱，漲幅很大、估值極高的成長股及高市盈率（PE）股票「似乎存在泡沫」。同時，特殊目的收購公司（SPAC）大行其道也可能美股漲勢難以為繼的跡象之一。

不過，高盛認為，若考慮到美國國債、企業債的息率水平，及當前現金供應，現在美股整體的交易價格，仍低於歷史平均水平。假如利率保持在相對較低的水平，股票的高估值「不會像某些人想象的那樣荒謬」。

報告又指出，美國居民儲蓄仍然很高。如此以來，最近大量流入美股的資金顯然是來自現金而非融資槓桿，故沒有太大的系統性風險。

美股大鱷反而淪為「散戶點心」，沽空機構香櫞與散戶打對台，最終要認輸【下一頁】

高盛認為，一如過去的經濟周期，許多今日虧錢的公司其實盈利能力不差，只不過目前是處在經濟衰退期，這才無利可圖。在經濟復甦期間，投資者要做的是，加倉那些在經濟低迷時期盈利和股價受重創的公司，尤其是在低利率時期還不見起色的公司。

在友好的利率環境下，這些公司能夠更容易地以低成本借到錢以增加現金流。一旦經濟復甦，這些公司實際上的表現往往會超出預期。

報告續稱，即使未來債息上升，也會被股票風險溢價的下降所抵消，這將使標準普爾500指數市盈率實際上保持不變，在每股收益強勁增長下，標指今年有望達至4300點的目標。

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編輯︰侯景成

美股 美國 標準普爾500指數 指數 收購 市盈率

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