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【樓市故事】想爸爸搬近自己屋企方便照顧 孝順女870萬購都會軒2房比佢住 高過市價也值得

股樓投資 01:49 2021/01/26

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樓價持續高企，市場不是出現父母親協助子女上車的個案，不過，其實香港也有不少子女買樓予父母安居的個案。最近一名孝順女為方便照顧父親，斥資870萬元購入紅磡都會軒兩房單位給父親居住。

 

【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易，詳見【下一頁

香港置業首席聯席董事梁德權表示，都會軒本月至今錄約4宗買賣成交，較上月同期3宗增加逾3成，該行剛促成一宗該屋苑買賣成交，售出單位為都會軒1座中高層7室，向東南望少海景，2房間隔，實用面積約479平方呎。

 

【樓市調查】逾4成受訪者料未來一年樓價平穩　17%有興趣置業　花旗銀行：市民置業意欲未受到疫情打擊，詳見【下一頁

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【樓市現象】 投資者大劈25%沽君頤峰三房 換樓客只需考慮片刻 即豪斥近2千萬入市，詳見【下一頁

梁德權稱，單位以880萬元放盤1個月後獲外區客接洽，議價後減價10萬元，以約870萬元成交，實用呎價約18,163元，略高市價約1%。據了解，買家為女兒，是次入市買樓予父親，心儀物業毗鄰鐵路站，而且鄰近自己居所，方便照顧，睇樓2次後拍板入市 。資料顯示，原業主於2011年2月以約502萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約368萬元，物業升值約73.3%。

延伸閱讀：今年不能錯過的5大焦點新盤:

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位於紅磡灣都會道的都會軒，設於商場置富都會上蓋，由長實（01113）及和記黃埔等共同發展，項目下的商場連接港鐵紅磡站，附近也有巴士總站及小巴站，交通十分便利。都會軒為服務式住宅設計，只有2座大樓，合共有662單位，面向西南的高層單位擁有維多利亞港煙花海景。

【樓市預測】中原老闆大力唱好港樓 內地海外資金齊湧港 今年樓價將升15% 施永青：「 以上預測並不進取」，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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