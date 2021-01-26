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【富途股價】股市交投大增+新股熱潮　富途股價漲14%創新高

股市 00:51 2021/01/26

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富途股價近日走勢強勁。

受惠中港股市交投熾熱，加上IPO熱潮，富途（美︰FUTU）近日股價節節揚升。周一（25日）富途曾高見131.71美元，再創歷史新高；最新升幅收窄至14.6%，報114.5美元，年初至今股價累升1.5倍。

花旗早前將富途目標股價從54.2美元上調至119.7美元，並維持買入評級。該行認為，富途控股主要經營的美國和香港證券市場今年以來走勢良好，這為富途控股的業績增長奠定了基礎。富途控股在交易傭金、客戶數量方面都有望大幅增長。

農曆新年將至，拼多多股價借「年貨概念」破頂【下一頁】

另方面，富途早前獲香港港證監會發出第3類牌照「槓桿式外滙交易」，同時獲准開放第7類牌照（提供自動化交易）在暗盤接入第三方中介機構。

香港證監會第3類牌照對應的受規管活動為槓桿式外滙交易，是發放數目相對較少的牌照之一。截至2020年9月，全香港僅有37家機構持有該類牌照。

相關文章︰【富途股價】富途股價漲15%　獲證監第3類牌照、可開展槓桿外滙交易業務

富途旗下子公司涉違法買賣外滙　遭處罰20萬人幣

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編輯︰侯景成

港股 富途（美：FUTU） 外滙 IPO 美元 證監會 買入

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