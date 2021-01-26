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【新股IPO】健倍苗苗2161即日起招股 入場費2424元

股樓投資 02:47 2021/01/26

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今日除了有快手科技（新上市編號：01024）招股之外，還有健倍苗苗（新上市編號：02161）加入招股行列。

快手科技1024明日招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知，見【下一頁】

品牌醫療保健公司健倍苗苗是由雅各臣（02633）出來的，公司計劃發行4,468.6萬股股份，招股價為1.2元，一手2,000股，入場費為約2,424元。即日（26日）至周五（29日）招股，2月5日掛牌；中國銀河國際證券(香港)為獨家保薦人。

快手招股即 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務，見【下一頁】

集資所得，其中47.2%將用於為品牌中藥的組合開發及品牌管理提供資金；43.4%將用於作為發展第三方品牌產品組合增長策略的一部分，為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金；9.4%為補充營運資金及用於一般企業用途。

 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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