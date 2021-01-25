【中概股】拼多多股價漲逾13%破頂　春節年貨概念熱炒

▲ 拼多多受惠年貨概念，股價再破頂。

農曆新年將至，拼多多（美︰PDD）受惠「年貨概念」而股價大漲，周一（25日）高見181.19美元，升幅逾13.5%。日前拼多多正式開始「年貨節」活動，平台通過派發30億優惠紅包、狂補熱門產品、品牌直播助力等多種形式，打造今年首場購物狂歡活動，涉及數百萬款產品。

拼多多此次「健康年貨」補貼將在大促優惠力度上再次加碼。拼多多大健康負責人表示︰「今年春節健康成為不少人關心的重點，親友、公司送健康當做年貨也成為趨勢，為此我們在年貨節期間加大補貼力度，並上線了數十款體檢套餐及健康專區，讓大家過一個健康年。」

標普料中國社區團購市場今年可增長最少5成，見【下一頁】

此外，拼多多美妝宣布聯合上百家國內外知名美妝大牌，加碼補貼數千款美妝爆品。拼多多數據顯示，新春主題的品牌定製款口紅、眼影、腮紅、粉底銷量增長顯著。其中，蘭蔻新年限量款大眼精華按年增長160%，SK-II新年限定版神仙水套裝按年增長180%。

居家美容相關品類如潔面儀、美容儀、脫毛儀、美腿儀等銷量亦按年升增長4倍以上。

相關文章︰【字節跳動】抖音取代拼多多 成為央視春晚獨家紅包活動夥伴

【美股焦點】拼多多22歲員工加班猝死 「用命換錢」言論惹爭議刪文致歉 股價挫6%

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】https://bit.ly/3ogqr3u

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

編輯︰侯景成