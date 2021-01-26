【網民熱話】大型連鎖快餐店請文員 面試一分鐘完成 僅問2條問題 網民嘆中伏

失業率急升，打工仔求職面試機會增加，不時遇上不快經歷。最近有網民在討論區發帖，指自己去一家大型連鎖快餐店應徵分店文員，怎料對方僅問了3條無關痛癢的問題，整個面試過程僅用了一分鐘，對方就打叫他等通知，令他呆在當場。

該網民以『「大家樂分店文員」見工一分鐘OUT人』為題，指早前往分店見工，結果對方僅問了2個問題：

你個身份證呢？

你有冇親人在大家樂工作？

等通知，拜拜

他表示，由進入房間一刻起，對方連應徵者的自我介紹都不想知，只是想知有冇人「帶挈你」入去，該網民當場也呆了十秒，心諗「呢間公司個面試人員咁樣，唔識問問題，唔想同你溝通，佢啲人工都好易拎」。

網民分享面試不快經歷：

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原來該網民已曾多次在見工時「中伏」，據他經驗所得，「某一些公司出post請人，係假架。佢純粹揾人上去見交差，但唔係真係要請你，佢呢啲咪真正既『扮工』囉。」

此帖引來極大回響，不少網友認為現時市道欠佳，很多公司都是扮請人，「佢地扮請人, 因為HR要交數, 唔夠數咪扮招聘囉」、「有些招聘廣告是按季度收費可以平些，所以咪出現假招聘」、「浪費了交通費同一個口罩，見工好似賭博」。

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記者：李兆明



