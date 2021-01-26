【開市9點半】騰訊狂炒後留錢抽新股？　快手科技今日起招股

（1）熱錢再有炒作對象，焦點新股快手科技 （新上市編號：1024） 今日起公開招股。據本報所得快手科技銷售文件指，快手科技每股招股價介乎105元至115元，每手100股，入場費11615.89元。早前市傳快手科技每手50股，現每手增至100股，意味快手科技實際入場門檻更高。

即睇開市9點半重點：

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【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元 集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購

（2）快手科技開始招股，今日掛牌的新股星盛商業管理 （新上市編號：06668） 昨則暗盤，吸引逾33萬人認購。星盛商業在富途暗盤表現較好，較招股價高23.8%，一手（1000股）帳面賺920元。

【新股IPO】星盛商業6668暗盤 曾升逾3成、一手帳面賺920元

（3）新股市場暢旺之際，騰訊 （00700） 同樣是資金焦點，昨錄67.5億元港股通淨買盤。騰訊全日成交348.6億元，單計淨買入額便佔19.4%，若計及北水買及賣成交額，更佔成交35.4%。

【北水大時代】騰訊再狂吸67.5億 中移動援軍見撤退

（4）除了北水狂買騰訊，女股神Catherine Wood管理的方舟投資（ARK Invest）旗下主動型ETF亦持有騰訊。

【騰訊700】女股神偏愛騰訊、持股市值逾10億美元 一文看清ARK基金持倉中資股

（5）騰訊昨股價大幅抽升約11%破頂，據福布斯全球富豪實時排行榜單，馬化騰身家急增至739億美元（5728億港元），單日淨增加69億美元（535億港元）。

【富豪榜】騰訊700股價助力 馬化騰一日帳面賺逾500億元

（6）騰訊股價強勢，同屬ATMX的小米 （01810） 早前則被美國列入「中國軍方擁有或控制企業名單」。標普道瓊指數（S&P Dow Jones）據報將剔除更多中資股，包括小米、中微半導體設備公司（滬：688012）、中國商用飛機（COMAC）等。

【美國制裁】標普道瓊據報將剔除小米等中資股 小米股價倒升逾2%

（7）除了新股市場及互聯網板塊，生物科技股氣勢同樣強勁。瑞信唱好生物科技公司今年依然為醫療行業首選，主要由創新及全球化潛力支持，並點及5隻股票。

【醫藥股】瑞信：生物科技股仍為2021行業首選 推薦5股

（8）食物及衛生局根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可復星/德國BioNTech疫苗（BNT162b2）於港作緊急使用，預計2月下旬由德國運抵香港。

【香港疫苗】港府認可復星/BioNTech疫苗在港緊急使用 首批100萬劑料2月抵港

（9）國泰航空 （00293） 公布，最快2月內起，港府將會要求國泰駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫療監察。

國泰：港府要求2月內機組人員強制隔離檢疫 須削25%貨運運力、60%客運運力

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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