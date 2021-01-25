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【騰訊700】大行予騰訊最新評級和目標價一覽 最樂觀一間看好這股王可升至...

股樓投資 22:57 2021/01/25

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股王騰訊(00700)在微信小程序業務有進展、收購消息及北水大力追捧下，今日再度大爆發，全日勁升11%收報766.5元，並協助恒指再破30000點。騰訊形勢大好，多間大行不約而同齊予該股最新評級和目標價，對其看法近乎一致樂觀。當中花旗對騰訊看法最牛，看好該股可升至876元，較周一(25日)收市價仍有逾一成上升空間。

【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股  詳情請看【下一頁

多間大行對騰訊最評級和目標價一覽：

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花旗發表報告指，看好騰訊控股微信收入持續成長的前景、全球遊戲市場佔有率不斷提高以及企業客戶業務的增長。該行將其目標價從734元，上調19％至876元。花旗指，隨著微信進入運營第11年，其超級應用生態系統日趨強大，並且從搜索、交易和視頻社交等多維度獲得利潤，看好未來十年前景，預計去年第四季度收入為1297億元人民幣，按年增長22％，淨利潤為328億元，略低於市場普遍預期的1324億元人民幣和331億元人民幣。

建銀國際亦發表研究報告指，預期騰訊去年第四季業績表現穩定，收入將按年增長26.8％至1340億元人民幣，主要受季內手機遊戲表現強勁推動，並預料非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤為327億元人民幣，按年升28％；毛利率為44％，按年增長72基點。該行上調騰訊目標價7.8％，由原來的689元升至743元，重申「優於大市」評級。

建銀國際表示，集團手機遊戲步入健康增長的趨勢，其於去年12月25日在中國市場推出《Call of Duty Mobile》後，不久就成為內地iOS市場收入最高的首5款遊戲，相信集團將把其強大的手機遊戲性能表現延伸至今明兩個年度。該行指，維持集團2020至2022財年的盈利預測不變，並指喜歡集團強勁的數碼內容
生態系統和工業互聯網的潛力。

【延伸閱讀】【2021部署】中金料4大投資邏輯撐港股 建議循4大思路選股部署 最新模擬組合覆蓋17隻港股   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 經濟

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