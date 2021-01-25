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【大灣區發展】深圳今年開建4條城軌　穗莞深城際「前海至皇崗口岸」段落實

環球政經 21:50 2021/01/25

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廣東省正積極推動粵港澳大灣區發展，據廣東省政府工作報告，部署2021年工作提出要加快打造「軌道上的大灣區」，實現大灣區主要城市之間1小時通達。其中，據廣東省2021年重點建設項目草案，今年深圳將開工建設4條城際軌道，全部預計於2026年建成，移居及投資大灣區的港人值得留意。

據內地媒體報道，今年深圳將開工建設4條城際軌道，當中包括穗莞深城際的「前海至皇崗口岸」段，途經前海、南山、福田等地，線路長23.4公里，設超級總部站、皇崗口岸站2座車站，全線於地下敷設。

穗莞深城際「前海至皇崗口岸」段走綫（網上圖片）

深圳惠州城際「前海保稅區至坪地」段，線路長58.8公里，途經前海合作區、寶安、南山、龍華、龍崗、東莞鳳崗，共設11個站。另外，惠州段初步計劃設置8個站，經過新圩、仲愷西、惠城南、惠州機場等地，最終走向和設站仍待批覆。

深圳惠州城際「前海保稅區至坪地」（網上圖片）

深圳機場至大亞灣城際「深圳機場至坪山」段，途經機場、石岩、龍華、阪田、坪山等地，線路長71公里，全線採用地下敷設，將串聯寶安、龍華、龍崗和坪山等多個城市外部，並改善大鵬、大亞灣對外旅遊交通。

深圳機場至大亞灣城際「深圳機場至坪山」（網上圖片）

最後一條是深惠城際「大鵬支線」，鐵路長39.8公里，途經龍崗中心區、坪山中心區、燕子湖片區、葵湧中心區、大鵬及新大片區，設6個站，全線於地下敷設，該線路與深惠城際和深大城際跨線運行，將實現大鵬至深圳機場Ｔ4、前海一小時內直達。

深惠城際「大鵬支線」走綫（網上圖片）

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責任編輯：葉卓偉

鐵路 財務自由 大灣區 廣東省 東莞 惠州 深圳

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