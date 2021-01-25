【WhatsApp大遷徙】Telegram月內暴增2500萬用戶、Signal增750萬　

▲ 據英國國會內政委員會的數據顯示，單單在今年首三周，Signal全球新增了750萬用戶，Telegram更增加了2,500萬用戶。

Whatsapp月初宣布將要求用戶將個人資料與Facebook分享，結果觸發轉用通訊軟件Signal、Telegram「移民潮」。據英國國會內政委員會的數據顯示，單單在今年首三周，Signal全球新增了750萬用戶，Telegram更增加了2,500萬用戶。

儘管WhatsApp最近疑「跪低」並宣布政策將延期於5月中推行，但Signal、Telegram移民潮仍然持續。另據數據分析公司App Annie數據顯示，WhatsApp在英國下載排行榜中，由月初的第8位下跌至第23位；Signal則由在1月6日時不入千位，結果在短短3日後躍升榜首。

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此外，WhatsApp亞太區公共政策總監Clair Deevy今（25日）回覆本報查詢時就多次強調，商業用戶使用第三方公司託管服務是標準行業慣例，新政策並不會影響用戶的私隱。

以下為讀者整理出4題Q&A，讓WhatsApp解答及解釋新政策：

【WhatsApp官方回應】WhatsApp政策更新Q&A 多番強調不會影響用戶私隱

責任編輯：張寶燕