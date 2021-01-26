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【農曆新年】歷山酒店推網購美食優惠　8折訂下午茶套餐241元起

商業 11:00 2021/01/26

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歷山酒店推出網上訂購美食優惠五重奏優惠。（歷山酒店提供圖片）

農曆新年將至，今年剛正式開幕的歷山酒店，趁機推出網上訂購美食優惠五重奏優惠，包括維多利亞臻味下午茶套餐、維多利亞宮廷式半自助午餐、假日Brunch自助餐、85折優惠網上預訂歷山酒店精美特色蛋榚及8折新年糕點早鳥優惠。

【農曆新年】一文看清商場購物及餐飲優惠　網上年宵及花市最新消息（不斷更新）

【農曆新年】旅發局「網上新春市集」　集合過百款賀年精品及美食（多圖）

即日起至3月31日，凡於網上預購即享逾8折優惠品嘗維多利亞臻味下午茶套餐，星期一至五低至每位241元，星期六、日及公眾假期每位255元，總共12款特色鹹甜點配茗茶打造最悠閒下午時光。此外，維多利亞宮廷半自助午餐（星期一至五）成人369元起、假日Brunch自助餐成人407元起，即可享受即開生蠔、日式刺身等美食。（按此預購

新年少不免有賀年糕點，即日起至2月8日於網上訂購，即可以8折優惠價率先訂購2款賀年糕點，包括日本舞茸臘味南瓜糕(900克)早鳥價270.4元，以及金箔黑糖椰汁年糕(900克))早鳥價190.4元。（按此預購

此外，歷山酒店推出5款特色蛋糕網上預訂85折優惠，分別為草莓慕絲蛋糕、焦糖白朱古力慕絲蛋糕、紫薯忌廉蛋糕、芒果慕斯蛋糕及意大利芝士餅，網上預訂價330元起。

【農曆新年】希慎集團辦網購年貨賀禮　線下辦大抽獎送過百萬獎賞

責任編輯：朱悅瀅

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