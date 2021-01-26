【業績│汽車股】長城汽車去年多賺兩成　首三季每股派息0.28元人民幣

▲ 【業績│汽車股】長城汽車去年多賺兩成 整車銷量及毛利增加

長城汽車 （02333） 公布業績快報，去年淨利潤增加兩成，至53.9億元（人民幣，下同），主要原因是整車銷量及毛利增加所致。期內長城汽車營業總收入升7.4%至1032.8億元。

長汽中午發表公告，公司宣佈向股東派發截至去年9月30日止前三季度的股息，每股人民幣0.28元。據公告，截至昨日（25日），公司總股本為91.8億股，以此計算，長汽合計派發股息25.7億元人民幣。

長汽周二開市曾升3.5%，其後升幅收窄，中午收報28.5元，升0.7%，成交12.4億元。

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長城汽車指，雖然上半年疫情影響嚴重，但隨着長城汽車內部組織結構變革持續深入，向全球化科技出行公司轉型加速，同時公司推出的全新平台及全新車型深受市場歡迎，在技術研發、品牌營銷建設等方面均取得了長足發展，促進長城汽車銷量、業績上漲。

截至去年底，長汽總資產增加36.3%至1541.9億元，總負債則升64.8%至967.6億元。

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編輯：陳韻妍