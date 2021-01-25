業績受疫情嚴重拖累　Godiva將關閉北美實體店轉營網購

知名朱古力品牌Godiva宣布，受疫情影響打擊銷量，所有位於北美洲的實體店將會在今年3月底前關閉或賣盤，受影響店鋪達128間，公司暫未公布受影響員工數目。

與此同時，Godiva將保留位於歐洲、中東及大中華區的實體店業務。

在不足兩年前，Godiva曾大舉擴張業務，包括進軍飲食業。2019年4月，Godiva首間咖啡店在紐約市開幕，當時亦宣布將有多達10間咖啡店進駐紐約州。當年Godiva長遠計劃在美國開設400間咖啡店，全球咖啡店總數將有2000間之多。

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然而，新冠肺炎打擊全球零售業，Godiva亦「走唔甩」。在疫情前已表現不佳的實體店業務在疫情爆發後更一落千丈，嚴重依靠商場人流的朱古力店被迫主力經營網購。

Godiva行政總裁阿夫里狄（Nurtac Afridi）透露，Godiva在關閉北美實體零售後將主營網購，以銷售食物及藥品為主。而朱古力產品將在超級市場及其他零售店售賣，並將繼續擴張經營網絡。

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