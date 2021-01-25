樂施會發布《不平等病毒》報告 指疫情下富豪身家依然暴漲 窮人繼續陷入困境

國際慈善機構樂施會（Oxfam）周一發表份報告，指新冠肺炎似乎不影響各地富豪的收入，包括美國亞馬遜集團創辦人貝索斯（Jeff Bezos）和電動車公司特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk），身家在疫情底下依然暴漲，反觀不少窮人陷入困境。

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樂施會發佈了一份名為《不平等病毒》（The Inequality Virus）的報告，指各國致力推動「公平、綠色復甦」的決心不大。總幹事布徹指：「我們見證著不平等的數字出現有紀錄以來最大幅的上升。」因此該組織要求各國採取有效措施糾正這種現象，向有錢人和賺大錢的企業加稅，同時為工人階級提供更大的保障。布徹表示：「受到操縱的經濟把財富轉移給有錢的精英階層。

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根據該會的公開資料顯示，全球最10大首富包括貝索斯、特斯拉創辦人馬斯克、LVMH 行政總裁阿爾諾、微軟創辦人比爾蓋茲、facebook 創辦人朱克伯格等，疫情期間財富淨值增加至少5400億美元，而以上數字已足夠用來作在疫症期間，讓世界上每一個人都得到疫苗。

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責任編輯：翁嘉陽