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【新股IPO】星盛商業管理6668明日掛牌 暗盤升21.5% 一手帳面賺830元

股樓投資 21:43 2021/01/25

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星盛商業管理（新上市編號：06668）明日掛牌，其暗盤表現不俗。根據輝立交易場平台顯示，暗盤較招股價3.86元高開18.1%，報4.56元，最高曾升至4.79元，低見4.14元，收市報4.69元，升21.5%，以每手1,000股計，一手帳面賺830元。

快手科技1024明日招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知，見【下一頁】

該股是次發行2.5億股，公開發售錄得超額認購755.85倍，經重新分配後，公開發售股數增至50%；國際配售項下初步提呈發售的發售股份亦獲超額認購約9倍。

快手1024明日招股 入場費11616元　集資最多420億 集資規模超京東，見【下一頁】

星盛商業管理以貼近招股上限3.86元定價，招股價範圍介乎每股3.2至3.88元，一手中籤率1.29%，需認購100手才能穩獲一手；建銀國際和中信建投為聯席保薦人。

快手招股即 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務，見【下一頁】

集資所得，其中約55%用作戰略收購及投資中小型商用物業運營服務供應商；約20%用於以整租服務模式作零售商業物業翻新；約10%將用於優質商用物業項目公司的少數股權投資；約5%用作提升互聯網及資訊系統；餘下約10%為一般營運資金。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

星盛商業（06668） 港股

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