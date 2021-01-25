【航空告急】國泰航空招募自願員工連返21日才隔離　港府強制機組人員隔離檢疫

▲ 【航空告急】國泰招募自願員工「閉環」執勤21天 港府強制機組人員隔離檢疫

港府預告研究機組人員必須強制隔離，預告或需削減現時客運運力約60%、貨運運力約25%的國泰航空 （00293） ，向員工發布內部備忘錄，指因應政府將於周內公告的機組人員強制隔離新措施，為減低對員工和國泰業務的影響，希望有員工自願參與連續3周執勤的計劃，在該21天期間執行一系列航班，完成後才接受14天檢疫隔離，其後獲得14天休假。

港府要求2月內機組人員強制隔離檢疫【下一頁】

國泰指，連續3周執勤的計劃，是為了減低對員工及業務的影響，同時讓國泰繼續服務香港，令航班得以繼續飛行，若國泰認為有關員工執勤後難以完成14天強制檢疫隔離，將不接受其從香港離境。

國泰強調，這只是一個暫時性措施，並不預期所有員工都需要連續3周執勤。

國泰疫苗儲運能力每日逾700萬劑【下一頁】

國泰稱，公司會繼續與香港政府關鍵官員溝通，希望政府能明白及了解業界需要。國泰認為，港府要求國泰駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫療監察，將嚴重衝擊國泰的客運及貨運能力。

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編輯：陳韻妍