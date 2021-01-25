【疫市營商】健身集團瞄準科技轉型商機　冀捱過停業難關

▲ Evolution Wellness執行總監Jason Washbourne相信，疫情除了為健身業務帶來挑戰，亦可望成為多元化發展的契機。（曾耀輝攝）

疫情之下健身室全面停業，在家看影片做運動成為不少市民的替代選擇。有健身集團受訪時解釋，新冠肺炎影響預料持續，經營者可以嘗試多元化，包括透過結合戶外課程與科技遙距教學，不只局限在健身室之內，設法持續經營以度過難關。

於亞洲6個市場、經營6個健身運動品牌共逾170店面的集團Evolution Wellness，其香港業務以Fitness First為主。其執行總監Jason Washbourne表示，以去年計，在港停業時間約3個月，收入相應大減，惟幸集團經營情況尚可維持。

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每月串流課程 新服務漸受落

他坦言，無止境停業絕非長久之計，且停業仍有營運成本，租金支出是最大，設施亦要持續保養，準備隨時重新開業，現階段亦只能冀望疫情緩和。他續指，業務展望上，疫情走勢自然是健身業最大的風險，「視乎疫苗接種的進度，香港或許至第三季會達到較廣泛接種，開始復常。」但東南亞情況預料會比香港慢，預計疫情對集團的負面影響會延續至2021年後。

▲ Fivelements Habitat為Evolution Wellness的旗下品牌，2019年於銅鑼灣時代廣場開設香港首個綜合設施。（曾耀輝攝）

▲ Fivelements Habitat為Evolution Wellness的旗下品牌，2019年於銅鑼灣時代廣場開設香港首個綜合設施。（曾耀輝攝）

但他卻不認同業界已經束手無策，反而認定行業爭勝之道，在於找方法讓業務持續，維持有限度經營，「如果健身業務死守在室內，只會結業收場」。他指出，在香港與其他地區，都有推出戶外教練課堂、遙距教學等新服務，「疫情早期，會員對這些新服務未必很受落，但用戶慢慢亦開始接受。」據悉，現時本港每月進行約30課綫上串流健身課程，以及約300小時的戶外教學。他續稱，相信這些新經營模式在疫情過後亦會吸引一部分客人，換言之，業界經營更多元化。

相信疫情後客人會回流

談到科技對健身業的衝擊，Jason就強調，虛擬課堂、聯網設施可吸引一群新客源，「香港約1.5%的人口有前往健身室運動的習慣，餘下的98.5%人亦並非全不做運動，或只是健身室不吸引他們。」但健身室亦料不會因科技發展而消失，他指出，客戶前往健身室，其中一部分是出於社交動機，例如與朋友一起運動。

他又以香港情況為例，去年健身室停業數周後重開，不少會員馬上回流，反映健身運動需求持續。他稱，會員疫情下做運動的次數難免減少，但不一定是出於憂慮，「學校停課，家長亦要留家照顧小朋友」。約10%會員在疫情期間申請暫停會籍，但他相信長遠影響不會太大。Jason強調，不能輕易將海外科技趨勢的觀點應用至香港或亞洲，「不少香港人居住面積有限，要在家做運動其實並不容易」。

談及未來擴張，集團未來會考慮增加以特許加盟的方式開店，但他坦言，現階段業務不穩定性太高，保存實力遠遠優先於謀求增長。此外，今年初亦會在包括香港等市場，正式推出智能科技健身器材。

記者：周俊霖