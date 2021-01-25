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與iPhone 12 mini競爭？傳Sony推Compact新機搶攻市場

科技 20:10 2021/01/25

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Twitter 知名爆料達人 Steve Hemmerstoffer 更指出，受 iPhone 12 mini 影響，Sony也將再推出細旗艦手機Compact系列，搶攻Android細機市場。

蘋果去年底推出的新5G機iPhone 12系列，當中包含細機款iPhone 12 mini，Twitter 知名爆料達人 Steve Hemmerstoffer 更指出，受推細機款iPhone 12 mini影響，Sony也將再推出細旗艦手機Compact系列，搶攻Android細機市場。

據該爆料達人釋出的一系列渲染圖，新一代的 Compact 手機將採用 5.5 吋的屏幕，整機尺寸則為 140 x 68.9 x 8.9mm。整體外觀風格則大致延續了去年的高階機 Xperia 5 II，比Sony在2018 年發布的Compact 手機「XZ2 Compact」的5吋屏幕大；另對比 iPhone 12 mini 的 131.5 x64.2 x 5.18mm，以及 5.4 吋屏幕略大少許。

【中階5G機】三星 Galaxy A32延續上代設計　在港上市售2,698元

【iPhone 12助力】分析師：蘋果上季營收　有望突破7800億元

該手機還預計會搭載3.5mm 耳機孔於手機頂部、側面指紋感測、USB Type-C。相機方面則配備 1,300 萬像素主相機，以及 800 萬像素前鏡頭。

至於處理器、電池容量及屏幕規格就沒有說明，僅預計該款手機會在今年上市，並有望是Android 陣營中唯一的細5G高階機。

【搶閘無望？】韓媒：LG考慮出售其手機業務　捲屏手機或無法如期上市

責任編輯：張寶燕

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