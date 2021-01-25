【富豪榜】騰訊700股價助力　馬化騰一日帳面賺逾500億元

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【航空告急】國泰航空招募自願員工連返21日才隔離 港府強制機組人員隔離檢疫
騰訊 （00700） 為近期北水愛股，加上持股兩成的快手 （新上市編號：01024） 即將招股，今日股價大幅抽升11%破頂，收報766.5元，成交超348億元，騰訊最新市值突破7.35萬億元。騰訊股價大漲，根據福布斯全球富豪實時排行榜單，馬化騰身家急增至739億美元（5728億港元），單日淨增加69億美元（535億港元），幅度達10.32%
馬化騰最新全球富豪榜排第13，亞洲第3、中國第2，僅次於農夫山泉 （09633） 創辦人鍾睒睒的身家948億美元（7348億港元）之後（其全球排第6位），鍾睒睒單日身家增幅達6.17%，或55億美元，目前依然穩坐中國首富兼亞洲首富。
阿里巴巴 （09988） 今日股價升3%，收報258元，最新市值達5.58萬億元。馬雲身家為614億美元（4759億港元），中國第三，大幅落後於鍾睒睒2589億港元，少於馬化騰身家969億港元。
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編輯：陳華