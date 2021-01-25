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【信用評級】人行︰個人徵信業務需要持牌經營　納入徵信監管

股市 20:09 2021/01/25

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人行表示，根據國務院徵信業管理條例規定，個人徵信業務需要持牌經營。

內地進一步收緊對金融、科技公司收集數據的監管。中國人民銀行徵信管理局副局長田地表示，根據國務院徵信業管理條例規定，個人徵信業務需要持牌經營，並納入徵信監管。

徵信監管是指對企業、事業單位等組織的信用信息和個人的信用資料進行收集、整理、保存、加工，並向信息使用者提供的活動。田地表示，打著大數據公司、金融科技公司等旗號，未經中國央行批准擅自從事個人徵信業務的行為，均屬於違法行為。

他續稱，近年來非法從事徵信業務、侵害信息主體權益等問題也越發突出。 在《征信業務管理辦法》出台後，中國央行將依法依規嚴肅查處非法從事徵信業務的行為，規範徵信市場發展，使徵信業步入有規可循、公平競爭、高質量發展的正軌。

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編輯︰侯景成

 

 

 


 

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