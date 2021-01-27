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【股市泡沫】環球資金氾濫催谷風險資產？　調查：智能手機亦是幕後推手

環球政經 15:16 2021/01/27

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環球疫情依然未有緩解，但股票市場仍然氣氛炙熱，近期屢次登上新聞報章的散戶愛股遊戲驛站（GME）本周二（26日）再次大漲92.7%，收報147美元，盤後一度觸及247美元。美國全國經濟研究所（NBER）一項研究指出，造成股市投機行為的原因很多，除了各國央行寬鬆貨幣政策和政府財政刺激外，智能手機亦是重要原因之一。

該機構研究了兩間德國銀行合共15,000多名銀行客戶的交易行為，發現這兩間銀行於2010至2017年期間，推出了可用於手機設備的交易App，在使用智能手機程式的情況下，用戶購買高風險股票的機率提高了67％，同時投資者購入歷史表現最好的10%股票的機率，也因此提升了12個百分點。

【遊戲驛站GME】散戶狂買GameStop淡倉損失慘重　散戶下一個目標是？【下一頁

延伸閱讀：【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股【下一頁

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令人擔憂的是，一旦開始使用智能手機投資股票後，即使是回到傳統的交易平台上，這些投資者也傾向於追逐風險，研究指這種危險的行為可能會持續長達10個季度。另外值得留意的是，該研究涉及的投資者平均年齡為45歲，平均投資經驗為9年，並非是毫無經驗的年輕投資者。

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