Wtsapp 新政策引用家「轉會」 Signal多750萬用戶 Telegram暴增2500萬人

Whatsapp早前頒佈最新私隱條例，要求用戶將個人資料跟Facebook分享，結果觸發社交平台「移民潮」，大批網民轉用Telegram及Signal，一度令Signal伺服器故障。

Whatsapp與Signal同樣出自他手 1個原因離開 投資5000萬美元創Signal:【下一頁】

據英國《衞報》報道，本月首3個星期Signal的全球用戶增加750萬，Telegram更增加2500萬。根據數據分析公司App Annie公布的數據顯示，WhatsApp在英國下載排行榜中，由月初的第8位跌至的第23位。而Signal在1月6日時不入1000位，短短3日後就躍升榜首。

取代Whatsapp? Tesla Elon Musk呼籲用戶轉用Signal：【下一頁】

App Annie市場觀察總監Amir Ghodrati指通訊和社交網絡應用程式「移民」不算罕見，近數年觀察到民眾對加密通訊程式的需求不斷增長，在去年上半年，這類提供點對點加密以至自毁的信息程式，活躍用戶人數較其他同類程式多3成。

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責任編輯：翁嘉陽