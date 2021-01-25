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【新冠肺炎】新西蘭兩個月來首宗本土感染　澳洲叫停旅遊氣泡

環球政經 20:42 2021/01/25

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新西蘭在自去年11月8日來首次錄得本地感染，一名56歲婦人證實感染新冠病毒。該婦人於去年底與家人前往西班牙及荷蘭旅行，回國後進行14日隔離，期間兩次檢測均呈陰性，惟完成隔離返回住所後發病，當局正追尋與該女子的緊密接觸者，以防病毒在社區爆發。據報，該婦人在確診前曾在奧克蘭超過30個地點出沒。

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本與新西蘭實施旅遊氣泡的澳洲在25日叫停計劃，澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）表示，澳洲在處理新冠疫情上格外小心，因此將暫停與新西蘭的旅遊氣泡。現在起，入境澳洲的新西蘭旅客須要在指定地點隔離。

【單邊開放】和紐西蘭建「旅遊氣泡」澳洲取消入境隔離 【下一頁

 由於澳洲對國民實施嚴格的外遊政策，因此原油旅遊氣泡是單方面對新西蘭開放。

新西蘭為世界上其中一個控制疫情最成功的國家之一，截至24日，當地共累積2288宗確診個案，25人死亡。

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撰文 : 張健兒

疫情 新冠肺炎 奧克蘭 荷蘭 新西蘭 澳洲 西班牙 新冠肺炎疫情

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