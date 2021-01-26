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【樓市現象】上車客低水入場之選 新地信和聯手發展屋苑環境清幽 3房單位「4球幾」沽出

股樓投資 00:24 2021/01/26

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今年樓市小陽春提早在農曆新年前出現，準買家加快入市，不少業主亦開始將放盤議價空間收窄，市場上的筍價盤買一個少一個。事實上，市場仍有不少低水之選，買家仍可把握機會入市。

中原地產資深分區營業經理陳智生表示，農曆新年前買家紛紛加快入市，低水屋苑成買家入市對象。其中屯門偉景花園B座低層F室，實用面積519平方呎，三房間隔，業主去年12月以540萬元放盤，議價後新近以496萬元沽出，折合實用呎價9,557元。

【全新商場】港島南區人等到頸都長 黃竹坑站上蓋項目定名港島南岸 南區最大商場The SOUTHSIDE 2023年開幕，詳見【下一頁

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【樓市預測】中原老闆大力唱好港樓 內地海外資金齊湧港 今年樓價將升15% 施永青：「 以上預測並不進取」，詳見【下一頁


陳智生指，以上單位向東北，外望網球場景致。買家為上車客，見單位間隔實用，樓價相宜，遂購入自用。原業主則於2009年5月以109萬元買入單位，持貨近12年，帳面獲利387萬元，單位期內升值3.6倍。

【樓市現象】買家冇睇樓 業主冇減價仲要反價8萬 仍決意以558萬購尚悅兩房，詳見【下一頁


位於屯門新墟景峰徑3號的偉景花園，入伙日期由1987年6月開始，屋苑設有3座，提供624個單位，實用面積由378平方呎至649平方呎。屋苑最大賣點是環境較幽雅、寧靜，而且由三大知名發展商：新世界（00017） 、 新鴻基（00016）及 信和置業（00083）合作發展，質素有保證。同時，偉景花園坐擁更方便的地利，途經地區名校聖公會蒙恩小學前往輕鐵景峰站，僅需3分鐘步程，北行兩個站便抵兆康站，往南3個站即到達屯門市中心屋苑商場。物業前方的景峰徑也設有來往屯門市中心的專線小巴站。至於輕鐵景峰站旁的青山公路，亦設有多線出入市區及元朗的巴士及小巴途經，附近便是屯門新墟，有大型街市及購物區。

【延伸閱讀】綠色建築點解關乎人類未來?成本港物業發展新趨勢 帶你睇下新世界綠色建築代表作，詳見【下一頁

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【低水屋苑】首置客鍾情聚康山莊多時 遇上減價50萬放盤即決定入市 區內低水「新地樓」之選，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

 

 

放盤 發展商 屯門 沽出 新地 信和 新世界 偉景花園

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