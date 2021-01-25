  • 19°C
香港時間 : 2021125日 (一) 20:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

捷克訓練狗隻聞出新冠肺炎患者 成功率高達95%

環球社會熱點 19:44 2021/01/25

分享：

捷克就訓練狗隻靠嗅覺聞出新冠肺炎患者，狗隻偵測出新冠肺炎患者的準確度更高達95%。

新冠肺炎疫情嚴峻，如何快速識別新冠肺炎患者成為控制疫情關鍵，各國目前主要靠核酸檢測來找出新冠肺炎患者。捷克就訓練狗隻靠嗅覺聞出新冠肺炎患者，狗隻偵測出新冠肺炎患者的準確度更高達95%。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【新冠疫苗】輝瑞獲澳洲批准接種 料2月底開始打 【下一頁】

【西班牙疫情】老婦染疫火化十日後離奇「復活」【下一頁】

法新社報道，訓練中心位於捷克山區的一個村莊，是由貨櫃改建而成。訓練中心成功培訓出3隻聞出新冠患者的狗，名為Renda、Cap和Laky。

訓練人員在中心内放置了6個圓柱狀容器，每個容器都放上一塊布，6塊布分別沾上新冠病毒檢測陽性者、陰性者及假陽性者的氣味。訓練人員只會用布在患者皮膚上摩擦，不會沾上患者的唾液，以免狗隻感染新冠肺炎。

當狗隻成功找出患者的樣本時，就會坐在載有樣本的容器前，同時擺尾巴示意。訓練人員指出，3隻狗經訓練後識別出新冠患者的成功率達到95%。

項目負責人霍托維（Gustav Hotovy）指出，狗隻的嗅覺靈敏，料可辨別出新冠肺炎以外的疾病。他更表示如有效訓練狗隻，就可於短時間内準確辨別出新冠肺炎患者。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【澳洲疫情】政府倡疫苗護照助留學生入境 專家稱過早
今日
【澳洲疫情】政府倡疫苗護照助留學生入境 專家稱過早
【西班牙疫情】老婦染疫火化十日後離奇「復活」
今日
【西班牙疫情】老婦染疫火化十日後離奇「復活」
【新冠疫苗】輝瑞獲澳洲批准接種 料2月底開始打
今日
【新冠疫苗】輝瑞獲澳洲批准接種 料2月底開始打
德國斥資近38億購入新冠肺炎抗體療法 特朗普也用過
今日
德國斥資近38億購入新冠肺炎抗體療法 特朗普也用過
【新西蘭疫情】本地66日零確診斷纜 澳洲即停旅遊氣泡
今日
【新西蘭疫情】本地66日零確診斷纜 澳洲即停旅遊氣泡
傳染病 疫情 捷克 冠狀病毒 病毒檢測 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月25日 時間20:00）

下一篇文章

【拜登上任】桑德斯爆紅成「Meme」 同款服飾熱賣（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】護士哭訴屍體多如行李運輸帶 坦言內心難承受
【英國疫情】護士哭訴屍體多如行李運輸帶 坦言內心難承受
【新冠疫苗】Moderna嚴重過敏個案 美疾控指較輝瑞少
【新冠疫苗】Moderna嚴重過敏個案 美疾控指較輝瑞少
新型冠狀肺炎全球疫情（01月25日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月25日 時間19:00）
【新冠疫苗】英國警告接種兩劑後 仍可傳播病毒給他人
【新冠疫苗】英國警告接種兩劑後 仍可傳播病毒給他人
【美國疫情】特朗普或是受害者 前官員：其收到的報告遭更換
【美國疫情】特朗普或是受害者 前官員：其收到的報告遭更換
【新冠疫苗】加州有人接種數小時後死亡 上月曾染疫
【新冠疫苗】加州有人接種數小時後死亡 上月曾染疫