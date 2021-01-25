捷克訓練狗隻聞出新冠肺炎患者 成功率高達95%

▲ 捷克就訓練狗隻靠嗅覺聞出新冠肺炎患者，狗隻偵測出新冠肺炎患者的準確度更高達95%。

新冠肺炎疫情嚴峻，如何快速識別新冠肺炎患者成為控制疫情關鍵，各國目前主要靠核酸檢測來找出新冠肺炎患者。捷克就訓練狗隻靠嗅覺聞出新冠肺炎患者，狗隻偵測出新冠肺炎患者的準確度更高達95%。

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法新社報道，訓練中心位於捷克山區的一個村莊，是由貨櫃改建而成。訓練中心成功培訓出3隻聞出新冠患者的狗，名為Renda、Cap和Laky。

訓練人員在中心内放置了6個圓柱狀容器，每個容器都放上一塊布，6塊布分別沾上新冠病毒檢測陽性者、陰性者及假陽性者的氣味。訓練人員只會用布在患者皮膚上摩擦，不會沾上患者的唾液，以免狗隻感染新冠肺炎。

當狗隻成功找出患者的樣本時，就會坐在載有樣本的容器前，同時擺尾巴示意。訓練人員指出，3隻狗經訓練後識別出新冠患者的成功率達到95%。

項目負責人霍托維（Gustav Hotovy）指出，狗隻的嗅覺靈敏，料可辨別出新冠肺炎以外的疾病。他更表示如有效訓練狗隻，就可於短時間内準確辨別出新冠肺炎患者。

責任編輯：鄭錦玲