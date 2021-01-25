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食衞局認可復星／BioNTech新冠疫苗　在香港作緊急使用

環球政經 20:07 2021/01/25

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​食物及衞生局局長今日（25日）根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）（《規例》），認可復星醫藥／德國藥廠BioNTech的新冠疫苗，在香港作緊急使用。

【新冠疫苗】接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況 準備現正服用藥物清單：【下一頁

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食物及衞生局局長經參考顧問專家委員會的意見，並考慮2019冠狀病毒病對公眾健康構成的威脅，認為有關認可屬必要，並且符合公眾利益，已行使《規例》第3條所賦予的權力，認可復星醫藥／德國藥廠BioNTech的新冠疫苗在香港作指明目的。有關認可由2021年1月25五日起生效。為確保有關疫苗持續安全，有效及具品質保證，食物及衞生局局長對上述認可附加條件，包括要求申請人必須繼續提交有關疫苗的最新臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。

政府表示，準備供港的首批約100萬劑復星醫藥／德國藥廠BioNTech疫苗已經完成生產程序，並在進行安全和品質測試。視乎有關測試順利完成和通過，有關疫苗預計可於二月下旬由德國運抵香港。政府亦會繼續按照疫苗採購策略，預先採購其他能夠符合安全、效能及質素要求包括仍在研發階段的新冠疫苗，以確保全港市民能有不同疫苗及足夠供應可供接種。

政府已成立新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（委員會），就接種新冠疫苗可能出現的不良反應情況進行持續監察，並在認可新冠疫苗的安全監察提供專業意見和建議。


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責任編輯：黎淑雯

 

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