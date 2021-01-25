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【綠色金融】中銀引入瑞士百達環保主題基金　累計10隻獲認可ESG基金

股市 19:28 2021/01/25

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（由左至右）中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌、世界自然基金會香港分會海洋保育主管Laurence McCook及瑞士百達資產管理亞洲（除日本）基金分銷主管曾劭科。

中銀香港 （02388） 引入瑞士百達的全球環保主題基金，向零售投資者提供更多綠色投資選擇，目前中銀累計已有超過10隻獲證監會認可的ESG基金發售。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，預計綠色投資產品將逐漸普及並帶動需求，將繼續引入合適的綠色投資產品。

最新引入的瑞士百達基金，投資於提供環保方案、可再生能源或能提升能源效益具吸引力的企業。客戶在今年4月底前經中銀認購該基金，將會獲發感謝狀，以表其對海洋生態保育出一分力的心意。

周國昌指，相比歐美國家，亞洲投資者對於可持續投資的需求雖然尚在起步階段，但增速和潛力卻不容忽視，未來會繼續引入合適產品。

此外，中銀又夥瑞士百達支持世界自然基金會香港分會（WWF-Hong Kong）的珊瑚復育計劃。

世界自然基金會香港分會海洋保育主管Laurence McCook表示，研究團隊會將修復的珊瑚碎片或幼體，在適合地點進行移植，並密切監測移植珊瑚的成長情況，希望加快恢復該水域的珊瑚群落。

他續指，期望2023年或之前，香港水域的海洋保護區範圍能夠擴大至覆蓋最少10%香港水域，並在2030年前達到最少30%，以保護生物多樣性。

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編輯：趙穎妍

基金 投資產品 證監會 金融 零售 中銀香港（02388） 香港 綠色金融 綠色投資 可持續投資

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