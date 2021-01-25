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【大戶末日】上周狹爆沽空機構淡倉 齊將股價推高七成 Reddit網軍再有新目標?

股樓投資 20:11 2021/01/25

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曾遭到沽空機構香櫞（Citron Research）高調沽空的遊戲驛站（GME），在Reddit討論區中的「Wallstreetbets」板的吹捧下，上周五（22日）股價一度爆升70%，單周股價升近83.13%，十日內更大升四倍，及後香櫞宣布不再評論此股。

沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬

因為香櫞在Twitter指買入GME的投資者都是「牌桌上的輸家」，令有逾百萬人追蹤的「Wallstreetbets」板中，有網民鼓吹YOLO（You only live once）的全民大炒股活動，網民瘋狂買入，部份更以信用卡借貸、孖展等各種的槓桿方式買入，令股價推高。

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同日「Wallstreetbets」板的多個帖文再新目標，包括Blackberry（BB）及Palantir（PLTR），兩股周五分別升9.26%及25.4%，現時兩股盤前分別升28.9%及5.13%。

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撰文 : 林展鋒

美股 沽空 孖展 買入 信用卡 借貸

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