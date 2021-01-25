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【中芯股東】紫光集團再有6億人幣債券違約 「19紫光01」未能按期付息

股市 19:22 2021/01/25

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紫光集團6億人幣債券違約 「19紫光01」未能按期付息

中芯國際 （00981） 主要股東、清華系的半導體企業紫光集團連環出現債務違約。紫光集團發公告指，因公司流動資金緊張，未能按照約定籌措足額兌付「19紫光01」（代碼：155169）付息資金，公司鄭重向「19紫光01」持有人致歉。

「19紫光01」於2019年發行，發行總額6億元人民幣，票面利率為5.11厘，到期日為2024年1月25日。

光大指內地信用債明年3及4月到期額各逾萬億人幣，詳看【下一頁】

紫光集團指，公司正在積極通過多種途徑籌措本期債券利息資金，將積極與其他有關各方協商妥善的債務解決辦法，努力達成債務延期、和解方案。 「19紫光01」的應付未付利息及債券本金將通過「19紫光01」份額一併轉讓。

這意味，紫光集團有5隻債券違約，涉及金額達79億元人民幣，包括「16紫光01」、「18紫光04」、「16紫光PPN002」、「18紫光PPN002」等。

相關文章：【中芯股東】紫光集團連環違約　13億人民幣債券到期未能付息

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編輯：袁諾曦

港股 債券 中芯國際（00981）

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